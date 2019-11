Magic Christmas 2019, all’Edenlandia è già Natale

Babbo Natale e i suoi fedeli elfi, gli imperdibili Eddy e Elly le mascotte del parco, i pupazzi di neve, i soldatini schiaccianoci e tante altre sorprese, sono i protagonisti del Natale dell’Edenlandia.



Tanti gli appuntamenti che animeranno dal 30 novembre 2019 e fino al 6 gennaio 2020 il parco di divertimenti più antico d’Italia. Ad accompagnare grandi e piccini i tradizionali e folkloristici zampognari, la magia delle bolle di sapone giganti, la banda di musicisti che suoneranno live le canzoni di natale e non solo e la colorata e scintillante Christmas Parade con le mascotte vestite a tema Natale e ancora tanti laboratori creativi da: “colora il tuo natale” per imparare a decorare le palline, a “l’albero dei desideri” che invita i bambini a scrivere un sogno che vorrebbero si avverasse e ancora quello delle “ ghirlande di carta”.



Per il giorno del 6 gennaio 2020, invece, altissime befane sui trampoli gireranno per i viali del parco distribuendo caramelle ai bimbi più buoni. Il 24 dicembre il parco sarà aperto dalle 10 alle 18, il 25 dalle 17 alle 01, il 26 dalle 10 alle 24 il 31 dicembre dalle 10 alle 18 e il 6 gennaio dalle 10 alle 24 ( gli orari potrebbero subire variazioni).

