Piano di Sorrento, il mercato della Terra di Slow Food per la Festa della Mamma

Martedì 7 Maggio 2019, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANO DI SORRENTO - Dopo la pausa pasquale torna domenica mattina il Mercato della Terra di Slow Food. Per la festa della mamma l'occasione di offrire una vetrina dei prodotti della terra e un laboratorio per i più piccoli nel mercato ortofrutticolo. Il via alle ore 9 con il consueto squillo di tromba. Un’occasione per i ritardatari di poter acquistare gli ultimi regali per la Festa della Mamma, qualche prodotto della terra buono, pulito e giusto nel rispetto della filosofia Slow Food e soprattutto di stagione. Proprio alla stagionalità dei prodotti sarà dedicato il prossimo Laboratorio del Gusto, questa volta rivolto ai più piccoli e precisamente agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Piano di Sorrento delle classi del terzo anno della scuola dell’infanzia, coinvolti nel progetto “Cibolandia”. L’inizio delle attività ludico didattiche è previsto per le ore 9.30. I bambini saranno accolti nell’area educazione e dopo una breve introduzione sul concetto di stagionalità, aiutati da immagini e riproduzioni, verranno impegnati praticamente nel trapianto di piccole piantine di basilico, insalata e pomodorini e a seguire in un percorso visivo tra i banchi dei produttori nell’area del mercato, per riconoscere i prodotti di stagione.Questo particolare momento educativo sarà guidato dalla psicologa Viviana Attanasio, dalla nutrizionista Carmen Starace, dalla storica dell’arte Assunta Vanacore e dall’agronomo Giuseppe Russo. Al Mercato della Terra come ogni mese saranno presenti più di venti aziende della Penisola Sorrentina e di tutta la Campania, con verdure fresche, legumi, frutta, pane, vino, olio, confetture, miele, uova, salumi, formaggi, dolciumi, tutto rigorosamente prodotto in prima persona dagli agricoltori Slow.