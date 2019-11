Sorrento, al via le Giornate professionali di cinema

SORRENTO - Sarà l’anteprima di Cena con delitto, film di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans e Jamie Lee Curtis, domani sera alle ore 21 al Cinema Teatro Tasso, ad aprire a Sorrento la 42° edizione delle Giornate Professionali di Cinema. Tra proiezioni, anticipazioni, incontri, convegni, ma anche red carpet, serate di gala e momenti di festa la città costiera accoglie, fino a sabato 7 dicembre, tutto il cinema italiano nell’ormai consueto, ed atteso, appuntamento autunnale organizzato dall’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) con la collaborazione dell’ANICA e il sostegno del Ministero Beni, Attività Culturali e Turismo e del Comune di Sorrento.

Tra il centro congressi dell’Hilton, il Cinema Tasso ed altri spazi della Città, la manifestazione accoglie il principale momento d’incontro dell’industria cinematografica nazionale attraverso il quale le case di distribuzione, insieme ai produttori, ai registi ed agli attori, rendono noti tutti i film in uscita nella nuova stagione.



Attesi a Sorrento molti protagonisti del grande schermo in un lungo elenco che va da Massimo Boldi, Fausto Brizzi, Giovanni Bognetti, Francesco Bruni, Paola Cortellesi , Marco D’Amore, Rosaria De Cicco, Christian De Sica, Pietro De Silva, Fabio De Luigi, Diana Del Bufalo, Peppino Di Capri, Cristina Donadio, Pierfrancesco Favino, Salvatore Ficarra, Alessandro Genovesi, Nicola Guaglianone, Lillo & Greg, Valentina Lodovini, Vincenzo Marra, fino a Sergio Muniz, Giuseppe Alessio Nuzzo, Andrea Occhipinti, Valentino Picone, Giulio Pranno, Giacomo Rizzo, Michele Soavi, Bianca Usai, Sara Zanier.



Tutti a Sorrento: chi per presentare agli oltre 1200 accreditati, tra esercenti, distributori, produttori e operatori del settore, i loro prossimi film, chi invece per ricevere la Chiave d’Oro nella serata in cui si attribuisce il Biglietto d'oro del Cinema italiano, il premio che l’ANEC assegna ai maggiori successi al botteghino dell’annata cinematografica. La serata, condotta da Gioia Marzocchi, sarà aperta al pubblico e si terrà mercoledì 4 dicembre (ore 20.30) nella splendida Sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace.



Oltre alle attività riservate all’industria, che includono il Magis (il mercato delle tecnologie e dei servizi connessi al cinema), i seminari di approfondimento ed alcuni incontri tecnici, il serrato calendario di Sorrento apre al pubblico, gratuitamente (ma per invito), un numero considerevole di eventi. Molto attesa, soprattutto dai piccoli, la tradizionale festa a tema per l’accensione dell’albero di Natale, in programma lunedì 2 alle ore 17 in Piazza Tasso che quest’anno è realizzata in collaborazione con Universal Pictures per il lancio del film “Last Christmas” di Paul Feig.

Ancora lunedì pomeriggio all’Hilton, alle ore 17.30, il saluto dei Presidenti ANEC e ANICA sarà preceduto da un live di Peppino Di Capri, che interverrà poi in serata al Cinema Tasso (ore 21.30) alla proiezione del il film “Alessandra, un grande amore e niente più” di Pasquale Falcone. Sempre al Tasso lunedì 2, alle 18, la proiezione del “cult” per ragazzi “I Goonies” di Richard Donner, restaurato in 4K, e alle ore 21, il regista Giuseppe Alessio Nuzzo e l’attrice Cristina Donadio presenteranno in anteprima il cortometraggio «La scelta».



Gli inviti per le anteprime saranno in distribuzione, fino ad esaurimento, a Sorrento presso l’Info Point di piazza Tasso. Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.giornatedicinema.it.



In occasione delle Giornate Professionali di Cinema, nell'ambito del cartellone de «Il Natale in Villa Fiorentino» che ospita anche la mostra «Cinema-Fotografia Sorrento», si svolgeranno quattro giornate di rappresentazioni di scene cult di grandi film. Il progetto, patrocinato dalla Fondazione Sorrento e dal Comune, è stato ideato da Marco Palmieri con testi scritti da Adriano Fiorillo, interpretato dagli stessi Palmieri e Fiorillo, insieme a Giusy Freccia e Giovanna Sannino. La particolarità dell’iniziativa è che la location utilizzata sarà la cucina di Villa Fiorentino dove si trova l’antico focolare restaurato.



Domani e l’11 gennaio 2020 sarà proposto al pubblico un omaggio a Sophia Loren con il film «Sabato, domenica e lunedì»; nei giorni 8 e 14 dicembre 2019 sarà la volta di un tributo a Marcello Mastroianni con il film «Matrimonio all’italiana». Nei giorni indicati sono in programma tre repliche quotidiane e precisamente alle ore 11.30, alle ore 16 ed alle ore 17. Il costo per assistere alle rappresentazioni è di 10€. I posti sono limitati. © RIPRODUZIONE RISERVATA