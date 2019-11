Sorrento, annunciato il programma delle Giornate professionali di cinema

SORRENTO - È stato definito il programma delle anteprime per gli accreditati della 42ma edizione delle Giornate Professionali di Cinema, che quest’anno prevede, nella sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace, due proiezioni il martedì, tre il mercoledì ed una il giovedì. A queste si aggiungono quelle serali, aperte anche al pubblico della città, che si terranno presso il Teatro Tasso da domenica 1 a sabato 6 dicembre. Si inizierà proprio al Tasso, lunedì 2 alle ore 21,30, con il film Alessandra, un grande amore e niente più di Pasquale Falcone, con Sergio Muniz, Sara Zanier, Pietro De Silva e la partecipazione straordinaria di Peppino Di Capri, che sarà presente in sala insieme al regista e a parte del cast. Le proiezioni nella sala Sirene dell’Hilton Sorrento Palace partiranno martedì 3 alle 9,15 con l’anteprima Eagle Pictures Un figlio di nome Erasmus di Alberto Ferrari, con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis. Daniele Liotti e Carol Alt.



Nel pomeriggio, alle ore 17, 45, l'anteprima a sorpresa di un film del 2020, che sarà annunciata nei prossimi giorni. Sempre martedì chiuderà la giornata, alle 21,30 al Teatro Tasso, l'anteprima per la città di World Video Production L'amore a domicilio di Emiliano Corapi, con Miriam Leone, Simone Liberati, Fabrizio Rongione e Anna Ferruzzo, alla presenza del regista e di parte del cast. Mercoledì 4 dicembre primo appuntamento alle ore 9,15 con l'anteprima Lucky Red Il meglio deve ancora venire di Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte. con Patrick Bruel, Fabrice Luchini e Zineb Triki. Altra anteprima italiana alle 17,45 con il film Medusa Per il tuo bene di Rolando Ravello, con Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme, Valentina Lodovini e Matilde Gioli. Si prosegue, subito al termine della cerimonia di consegna dei Biglietti d'Oro e dei Premi ANEC 2019, con l'anteprima Vision Distribution de L'Immortale di e con Marco D'Amore, che sarà presente in sala, aperta alla città di Sorrento. Giovedì 6 dicembre alle ore 9,00 in punto, a chiusura del programma, anteprima Notorious Pictures di Judy di Rupert Goold, con Renée Zellweger, Finn Wittrock, Jessie Buckley, Rufus Sewell e Michael Gambon.