Sorrento, domani e domenica alla riscoperta delle antiche mura

Venerdì 18 Maggio 2018, 14:58 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 14:58

SORRENTO - a riscoperta del patrimonio fortificato della città. È il filo conduttore della ventesima edizione della Giornate nazionali dei Castelli, in programma sabato e domenica. La manifestazione, promossa dalla sezione Campania dell’Istituto Italiano dei Castelli, propone visite guidate in alcuni dei monumenti che testimoniano l’impegno per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio in ambito nazionale. A Sorrento, focus sulle antiche mura cinquecentesche. La manifestazione si parte domani alle ore 10, con la visita guidata alla cinta bastionata che si sviluppa dalla porta di Marina Grande al Bastione di Parsano, recentemente aperto ai visitatori e meta di escursioni di turisti italiani e stranieri. Appuntamento (con replica domenica) nella Chiesa di Marina Grande, con l’illustrazione dell’itinerario curato dal delegato della penisola sorrentina dell'Istituto Italiano dei Castelli, Antonio Amitrano e la guida degli studenti dell’istituto polispecialistico San Paolo. A mezzogiorno nuovo percorso dal Bastione di Parsano al Fortini di Marina Piccola. Nell’ambito della manifestazione, inoltre, domani mattina, dalle ore 10, al Sedil Dominova verrà allestita una mostra dedicata all’Iconografia del sistema fortificato di Sorrento. Verranno inoltre analizzati studi e progetti finalizzati alla valorizzazione dei siti. La vetrina espositiva rimarrà aperta sabato e domenica dalle ore 10 alle 22.