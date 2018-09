Sorrento, domenica tra natura e yoga nel Bastione di Parsano

Sabato 29 Settembre 2018, 10:46

SORRENTO - Una domenica tra natura, relax e meditazione: tutto pronto per Sorrento Natura e Yoga immersi nel blu, la kermesse in programma domani alle 18.30 presso il Bastione di Parsano. Qui, in Via Sersale, si svolgerà il recupero dell’appuntamento di yoga rinviato per avverse condizioni meteo nel mese di agosto scorso.L’iniziativa è promossa dall’assessorato comunale all’Ambiente in sinergia con Ines Ercolano, massaggiatrice e operatrice olistica. L’appuntamento aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza verterà su connessioni universali tra spirito e ambiente. Prevista la partecipazione anche della dottoressa Rosa Romano. A tutti i partecipanti si consiglia un abbigliamento comodo e caldo nonché un tappetino o una copertina per lo yoga.«Questa iniziativa – dichiara il consigliere comunale Luigi Di Prisco – si inquadra all’interno di una serie di attività portate avanti quest’anno dall’assessorato all’Ambiente e volte al benessere e alla conoscenza del territorio. Non a caso l’altro appuntamento di yoga è stato realizzato presso la suggestiva location della Regina Giovanna al tramonto. Dopo il grande successo riscontrato quest'anno, tali attività saranno rafforzate nel 2019. Un ringraziamento particolare a Ines Ercolano per aver offerto gratuitamente ai cittadini di Sorrento questi due appuntamenti».