Sorrento, ecco il cartellone «Estate Culturale 2018 al Bastione di Parsano»

Venerdì 8 Giugno 2018, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO - Sei appuntamenti dedicati alla storia e alle tradizioni sorrentine, promossi dall’assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con il Centro di Studi e Ricerche Bartolommeo Capasso e alle associazioni Peninsula Felix e Ars Scrivendi. La location presso i Bastioni di Parsano. Si parte venerdì prossimo, alle ore 20, con la presentazione del libro di Enzo Puglia, «Le sirene dell’Odissea da Omero a Capossela» a cura di Eduardo Federico, il 29 sarà la volta di Luigina de Vito e Rodolfo Izzo con “La basilica di S.Antonino e i suoi ex voto marinai”. Si prosegue il 13 luglio con Annunziata Berrino con “Sorrento e Tasso: alle origini di un’identità culturale e turistica”, il 20 luglio 2018 con Rosaria Perrella e “La Villa romana del Capo di Sorrento: scavi e studi recenti”, il 10 agosto con Vincenzo Astarita e “Che ti move, o omo… escursioni in Penisola Sorrentina, fra motivazioni e scenari naturali” e in data da definire, gli interventi di Flavio Russo e Donato Sarno su “La cinta muraria di Sorrento”. «Abbiamo voluto organizzare questo palinsesto culturale con il consigliere comunale, Luigi Di Prisco presso il Bastione di Parsano per creare un gemellaggio ideale tra la storia locale e il territorio - commenta l’assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis - con l'obiettivo di promuovere un sito storico che è uno dei maggiori attrattori turistici della città di Sorrento».