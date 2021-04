Tonin Casa e Prezioso Casa, il design abita a Castel Volturno

Ancora tempi difficili per chi ama muoversi lungo la penisola, eppure le idee circolano, si incontrano, sorprendono. Nasce dalla volontà di sentirsi a casa ovunque – una casa accogliente e elegante, dove ogni arredo sia bello e funzionale ma anche capace di emozionare – la nuova partnership tra Tonin Casa, azienda veneta nata nel 1975 dalla vocazione internazionale, oggi presente in 54 paesi, e Prezioso Casa, una realtà storica dell’arredo e del design, conosciuta e apprezzata in Campania e nel mondo.

É bastata una stretta di mano tra Ernesto Barbieri, CEO di Tonin Casa e il presidente di Prezioso Casa Gaetano Ambrosca per siglare un accordo basato sulla sintonia di intenti: offrire ai clienti non solo prodotti esteticamente all’avanguardia, rigorosamente Made in Italy, ma anche servizi di customer care personalizzati, progettazioni su misura dedicate a chi sa apprezzare il meglio del design.

Così oggi Tonin Casa, dopo gli show room di Milano e Roma (e Firenze, a breve), approda a Castel Volturno, in provincia di Caserta, via Domitiana km 36, all’interno del negozio Prezioso con uno spazio espositivo di 250 mq.

Nel punto vendita Prezioso Casa di Castel Volturno, che ha vinto nel 2017 l’Innovation Award di Ambiente cucina per la categoria “Marketing esperienziale e multicanalità”, sarà possibile scoprire le creazioni più originali e significative di Tonin Casa, proposte che esprimono il perfetto mix tra funzionalità, eleganza e cura artigianale, espressione di una cultura del mobile radicata in Veneto che, a partire dalla tradizione, sa creare avanguardia.

Tra i tanti arredi e complementi, alcune punte di diamante: la Madia Plume dalle ante ricoperte da una leggera cascata di piume in ceramica smaltata della collezione Plumage disegnata da Cristina Celestino per BottegaNove; la Madia Drops con gocce in legno massello applicate alle ante effetto specchio, top sagomato e stondato e struttura in metallo con inserti in finitura oro di estrema raffinatezza; il tavolo Reverse, sinuoso nei top sagomati e accattivante nella geometria della base e la Linea Mama, una collezione che si compone di una sedia, due poltrone e un divano dal design accattivante e avvolgente, realizzati con una combinazione delle migliori pelli e tessuti massima espressione del Made in Italy.

“Confort, eleganza e Made in Italy: Tonin Casa e Prezioso Casa condividono gli stessi valori” sostiene Ernesto Barbieri “Il Made In Italy è fondamentale. Rappresenta da sempre il concept di entrambe le aziende. Tonin Casa riesce a realizzare arredi quasi a km 0 con una filiera di produzione molto corta, un sinonimo di garanzia per il nostro cliente che, affidandosi a noi, fa una scelta orientata alla qualità”.

Così, anche se non è ancora semplice muoversi di casa, due case, lontane ma vicine per affinità elettive, si incontrano: chi ama il design è il benvenuto. Accomodatevi.