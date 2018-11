Torna domenica la Spaccanapoli Half Marathon: la città si attraversa di corsa (o a passo libero)

Mercoledì 7 Novembre 2018, 18:32

Passerà naturalmente anche per Spaccanapoli, che le dà il nome, ma attraverserà la città per buona parte, allungandosi dal Duomo a Fuorigrotta: parte domenica mattina alle 8.30 (da piazza Municipio) la trentaseiesima edizione – la prima fu il 17 ottobre del 1982 – della “Mezza Maratona Spaccanapoli”.Appuntamento oramai fisso per i maratoneti napoletani (ma non solo), e occasione pure di fare una bella passeggiata per i meno agguerriti ma comunque appassionati – perché i percorsi sono ben tre: i 21.097 chilometri della mezza maratona competitiva, i 10 sempre competitivi, e i 10 aperti a tutti da poter fare a passo libero. Organizzata da “Uisp Napoli” con il Comune, il Coni e “Sport Eventi Run”, la maratona sostiene la raccolta fondi “NutriAfrica”.Prima qualche indicazione sulla bellezza del percorso, per chi ancora non lo conoscesse: imboccata subito via Medina, ci si spingerà fino al Duomo, per poi attraversare la succitata Spaccanapoli; ripassati dal via, i partecipanti si avvieranno verso piazza del Plebiscito, percorreranno il lungomare e, lasciata piazza Sannazaro, arriveranno fino a viale Giochi del Mediterraneo; qui troveranno il punto ristoro, che li aiuterà a tornare indietro e concludere la gara.È bene sapere che il tempo massimo per la corsa competitiva dei 21 chilometri è di due ore e mezza; per quella di 10 chilometri, sempre un’ora e venti minuti.E veniamo a qualche indicazione pratica: ci si iscrive (per le competitive, bisogna aver compiuto i diciotto anni) via mail inviando i documenti richiesti (tutte le informazioni dettagliate sul sito maratonaspaccanapoli.it) all’indirizzo iscrizioni@anviloteam.it o online sul sito anviloteam.it. Per le competitive la scadenza è questo giovedì 8; per il percorso non competitivo, ci si può anche recare sabato 10 (dalle 10 alle 20) a piazza Municipio – dove viene allestito il villaggio per l’ospitalità (che domenica apre alle 7).Con l’iscrizione si avrà diritto a pettorale, chip, pacco gara, ristoro, presidio del percorso, assistenza medica e assicurazione.