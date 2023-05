Tre Golfi Sailing Week: il gran galà a L’hotel & resort Le Axidie con 13 chef stellati

Giovedì 18 maggio, a L'Hotel & resort Le axidie di Vico equense, tredici chef stellati offriranno una cena ai velisti della Tre Golfi Sailing Week, organizzata dal circolo Remo e Vela Italia. Una cena memorabile dove il cibo si fa con arte, in un viaggio di sapori in barca a vela. La cucina mediterranea coincilia tradizione e innovazione, con piatti stellati che esplorano, che fanno riferimento a storia, arte e filosofia.

Gli chef presenti, che prepareranno un piatto ciasciuno, saranno: Peppe Aversa, Alfonso Caputo, Gennaro Esposito, Domenico Iavarone, Micol Izzo, Antonino Montefusco, Lorenzo Montoro, Savio Perna, Lino Scarallo, Ciro Sicignano, Peppe Stanzione, Alessandro Tormolino e il maestro griller Sabatino Cillo. Partecipano anche sei maestri pasticceri quali Salvatore Gabbiano, Raffaele Mele, Alberto Parascandolo, Ciro Poppella, Lello Romano, Sabatino Sirica e i maestri gelatieri Liberato e Raffaele Cuomo.

Grandi nomi, dunque, per celebrare la 68esima edizione della storica regata, cha parte da Napoli e finisce a Sorrento dopo aver doppiato l’isola di Ponza e gli scogli de Li Galli. Ad accompagnare lo svolgimento della serata ci saranno le musiche firmate dal sound set internazionale Lunare Project con in consolle l’art director Roberto Barone, di radio yacht, official media della serata, insieme a Lupo Di Mare.