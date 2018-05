Wine&Thecity, gran finale con il dj set al museo Madre

Martedì 22 Maggio 2018, 20:27 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì 25 maggio, dalle ore 20, il Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina ospita, per la prima volta, il Gran Finale di Wine&Thecity 2018: Pop Life. Bacco, BaRocko e Rolling Stories. L’undicesima edizione della rassegna si chiude con una serata organizzata in collaborazione con la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee: un evento con Dj Cerchietto in consolle e Bandarotta Bagnoli in concerto. Per l’occasione il primo piano del Madre - dove sono collocate le opere permanenti di Clemente, LeWitt, Long, Bianchi, Fabro, Koons, Kapoor, Paladino, Kounellis, Horn, Paolini e Serra - rimarrà eccezionalmente aperto e visitabile. La serata proseguirà nei due cortili, che accoglieranno in un set speciale la consolle di Dj Cerchietto e il collettivo Bandarotta Bagnoli, undici elementi per una performance coinvolgente all’insegna di “Tradizione e Rivoluzione a Tamburo Battente”: un crescendo di suoni tra voci, percussioni e uno strumento caratteristico della tradizione napoletana, il mandolino. Il repertorio è composto da musica popolare con influssi afro, reagge, funky e soul in una contaminazione creativa che è da sempre bandiera di Wine&Thecity.Nei calici i vini delle cantine aderenti al Movimento Turismo del Vino della Campania accompagnati dai pani artigianali e dai grissini del panificio Malafronte di Gragnano, oltre che dalle creazioni gourmet di 12 Morsi Burger& Friends. Ospite d’eccezione Gino Sorbillo, che preparerà una pizza fritta dedicata al Madre. I dolci saranno realizzati da Cuori di Sfogliatella e dalla pasticceria Mennella; sarà presente anche caffè Kimbo, con la sua tradizionale cuccuma in rame. Non mancheranno cocktail mediterranei al profumo di limone, zenzero, caffè, melannurca e nocillo realizzati dai bartender di La Sorgente, Nastro d’Oro,‘E Curti e Kimbo.Nell’ambito della serata sarà premiato con un volo aereo per due persone il vincitore del Photo-contest “L’ebbrezza del volo” ideato e promosso da Aeroporto Internazionale di Napoli e Wine&Thecity.