Jazz Inn Capri 2018 nei Giardini della Flora Caprense

Lunedì 27 Agosto 2018, 14:27

CAPRI - Al via domani sera nei Giardini della Flora Caprense il festival “Jazz Inn Capri”. La rassegna, giunta alla sua ottava edizione, offrirà una tre giorni, dal 28 al 30 agosto, tutta dedicata alla musica jazz.Special guest di questa edizione 2018 Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, una delle più grandi coppie di musicisti jazz. L’exibition di Di Battista, tra i più affermati sassofonisti a livello mondiale, insieme alla moglie Nicky Nicolai, che lo accompagnerà con la sua straordinaria voce, si terrà sul palco dei Giardini della Flora Caprense nella seconda serata dell’evento caprese, in concerto insieme al “Dea Trio”. Il gruppo musicale jazzistico composto da Andrea Rea al piano, Daniele Sorrentino al basso ed Elio Coppola alla batteria. Un ensemble inossidabile che da quindici anni è diventato una realtà importante nel mondo del jazz. Ad aprire la rassegna il primo giorno, martedì 28 agosto sarà “Free Reds”. Un viaggio musicale che va dal jazz al tango con la voce di Simona De Rosa accompagnata dalla fisarmonica di Alfredo Di Martino, il piano di Michele Di Martino, il basso di Gianpiero De Honestis e la batteria di Elio Coppola. Ai musicisti si affiancheranno due famosi ballerini Donato Cuocolo e Daniela Daf Moretto che arricchiranno il concerto con le loro straordinarie coreografie di tango argentino.Il festival si chiuderà giovedì 30 agosto con un concerto dei Gipsy Trio, con la voce di Emilia Zamuner accompagnata dalla musica di Zack Aldermann alla fisarmonica e Francesco Scelzo alla chitarra che concluderanno l’ottava edizione di Jazz Inn Capri con un repertorio di musica gitana. Novità di quest’anno è l’inaugurazione della sezione di “Jazz Inn Capri per il sociale”: “Suono anch’io” un laboratorio musicale aperto a tutti ed in particolare ai bambini ed ai ragazzi meno fortunati che potranno partecipare a seminari a loro dedicati nella “Sala Luigi Pollio”, il nuovo spazio all’interno dei Giardini della Flora Caprense. La rassegna “Jazz Inn Capri”, è promossa e organizzata dall’Assessorato alla Cultura ed eventi della Città di Capri con le associazioni “Jazz Inn Capri” e “Musicology” e si avvale della direzione artistica di Elio Coppola.