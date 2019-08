Capri, XV edizione di San Lorenzo al Porto con Arisa

Mercoledì 7 Agosto 2019, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri. Sabato 10 Agosto alle 22.00, ritorna dopo tre anni uno degli eventi più attesi dell’estate caprese, “San Lorenzo al Porto”, giunto alla XV edizione, organizzato, come di consueto, dalla Città di Capri e dalla Società Porto Turistico. Ospite d’onore della serata, che si svolgerà nella bellissima cornice del Borgo Marinaro presso il Molo Pennello, sarà Arisa che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con “Mi sento bene”, è in tour per l’Italia con “Una nuova Rosalba in città”.Cantante eclettica e con un inconfondibile timbro di voce, Arisa si fece conoscere ed apprezzare dal grande pubblico proprio sul palco dell’Ariston, nel 2009 vincendo nella categoria Nuove proposte con il brano “Sincerità”. Un nuovo successo al Festival della canzone italiana arrivò nel 2014, con la canzone “Controvento”. Dal 2010 in TV come giudice della quinta, sesta e decima edizione italiana del talent show X Factor. Nel 2018 a Sanremo, Arisa in coppia con Giovanni Caccamo ha cantato “Eterno”, mentre ha prestato la sua voce a tre canzoni incluse in altrettante colonne sonore di film: “Ho perso il mio amore”, ne “La verità, vi spiego, sull’amore” di Max Croci; “Vasame” in “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek e “Ho cambiato i piani” in “Nove lune e mezza” di Michela Andreozzi. A mezzanotte, seguirà uno spettacolo pirotecnico.Tutto già pronto anche per la quindicesima edizione di “Note del Mare” che si svolgerà giovedì 15 agosto sulla spiaggia di Marina Grande.