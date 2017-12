Concerto di fine anno: Nola anticipa tutti. Nello Daniele e Gigi Finizio: esempio da seguire

Domenica 31 Dicembre 2017, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 20:02

Un concerto-tributo in onore di Pino Daniele nell'ultimo pomeriggio dell'anno. "Nola canta Pino" e anticipa tutti, brinda in piazza Duomo con il the Expert show che ha visto protagonisti sul palco gli amici ed i colleghi di sempre in un live ricco di emozioni. A cominciare dal fratello Nello Daniele. "Nola ha capito come si festeggia la vigilia di capodanno - ha detto Daniele dal palco - con questo concerto pomeridiano che porta in piazza tutti". Ed ha ringraziato poi quanti hanno voluto ricordare il grande Pino. Sul palco sono saliti Tony Cercola, , Marco Zurzolo, Lucariello, Daniele Musiani, Simone Schettino, gli Audio 2, Eddy Napoli, Mr Hyde, Andrea Sannino, Gigi Finizio."Un esempio da seguire - ha detto invece Gigi Finizio - un bellissimo pomeriggio che vede una piazza piena di ragazzi, bambini, anziani, intere famiglie. Poi dopo tutti a tavola nel segno della migliore tradizione napoletana". A condurre lo show, realizzato grazie al contributo di Expert Parente con il patrocinio del Comune di Nola, Luca Sepe e Fatima Trotta con le incursioni di Antonio Manganiello che hanno divertito una piazza piena.