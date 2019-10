​Fred De Palma a Napoli: l’Are Club accoglie il rapper che ha spopolato in Italia

In tanti lo aspettano da tempo in città, ed il gran momento è arrivato: Fred De Palma e il suo tormentone estivo sono pronti ad invadere l’Arenile di Bagnoli per un evento unico nel panorama italiano. Una serata all’insegna della musica e del divertimento: con “Una volta ancora”, il singolo dai ritmi latini e testi in italiano, il rapper torinese ha travolto i giovani e non solo. Da giugno ha già portato a casa un platino e la sua canzone è prima nella classifica dei singoli, con quasi 100 milioni di visualizzazioni su YouTube: senza dubbio la hit numero uno dell’estate 2019.







Così venerdì 25 ottobre dalle ore 23,30 la nota location napoletana si trasformerà in un grande palcoscenico con un’atmosfera magica per accogliere l’evento che vanta una grossissima affluenza di pubblico proveniente anche da altre regioni italiane: gruppi di ragazzi e appassionati riuniti in pullman pronti a viaggiare per una serata esclusiva nel napoletano.



