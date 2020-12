Il concerto di Natale? Con Domus Ars è in streaming

Il Natale arriva anche quest’anno alla Domus Ars di via Santa Chiara. Il 25 dicembre alle 19 (e fino al 30 dicembre) in streaming, nel rispetto della normativa anti Covid, sul profilo Facebook della Domus Ars si potrà assistere al Concerto di Natale ispirato alla Cantata dei Pastori a cura di Carlo Faiello, prodotto da Il Canto di Virgilio con il contributo della Regione Campania. Da Roberto De Simone a Raffaele Viviani, da Carlo Faiello a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, il concerto, tra tradizione e innovazione, ha in scaletta le composizioni più rappresentative del periodo natalizio. Un flusso musicale e poetico che vive della contaminazione di elementi colti con altri propri del repertorio popolare della Campania

“Quest’anno ci sarà una ‘Cantata’ senza pubblico. Privi della vera anima dei concerti ‘live’ e senza quell’energia che solo la presenza degli spettatori riesce a creare, a trasmettere, a contagiare ce la metteremo comunque tutta per ringraziare il nostro pubblico con cui da anni condividiamo la passione per la musica. Abbiamo ritenuto fondamentale proporre questo concerto nel rispetto della tradizione della Domus Ars e anche per permettere agli artisti di poter lavorare in un momento così delicato”, ha commentato Carlo Faiello.

Protagonista dello spettacolo è Giovanni Mauriello, già fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare e prezioso custode della celeberrima Cantata dei pastori, versione anni Settanta. In scena anche le cantanti/attrici Marianita Carfora ed Elisabetta D’Acunzo con la partecipazione del figlio d’arte Matteo Mauriello. Le parti musicali, elaborate da Carlo Faiello, sono affidate all’Ensemble Santa Chiara Orchestra composta da: Gerardo Buonocore al piano e fisarmonica, Sasà Brancaccio al contrabbasso, Pasquale Nocerino al violino, Edo Puccini alla chitarra. Arrangiamenti e Direzione musicale di Carlo Faiello; Testi e Musiche di Roberto De Simone - Carlo Faiello – Raffaele Viviani - Alfonso Maria De’ Liguori – Tradizionali. Scene e costumi di Bruno De Luca. Tecnici del suono Gianni Ruggiero e Lello De Luca. Regia di Roberto Bontà Polito.

Per garantire un’esperienza di alta qualità e uno streaming ottimale di video e audio, il concerto sarà trasmesso in differita https://www.facebook.com/DomuArsCentroDiCultura

Il Centro Culturale Domus Ars, diretto da Carlo Faiello, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura, l’arte e la storia della Campania nel mondo. Il suo intento è quello di mettere in luce realtà storico-artistiche delle tradizioni musicali colte ed etniche non abbastanza valorizzate, attraverso l’organizzazione di concerti, seminari, mostre.

Info: 081.3425603 – 338.8615640 direzione@domusars.it

