«Il non concerto di Natale», Andrea Sannino illumina le feste dei napoletani

Il Natale di Canale 21 accende i riflettori nelle case di tutti i napoletani. A fare compagnia alla città ci penserà “Il non concerto di Natale”, il documentario-concerto nato da un’idea dell’artista Andrea Sannino, della giornalista Claudia Mercurio e di Mauro Spenillo e Pippo Seno produttori artistici di Andrea. Un lavoro di squadra magistralmente diretto da Alberto D’Aria.

“Il non concerto di Natale” è un progetto che racconterà il Natale di Napoli ai tempi del covid, con messaggi di speranza e amore per una città che da sempre è conosciuta nel mondo per la grande tradizione artistica natalizia che si porta dietro. Un inno alla rinascita napoletana, attraverso le immagini che si sposteranno da un teatro forzatamente vuoto fino alle zone più suggestive di una Napoli che aspetta solo il momento giusto per tornare a riaprire le porte di casa e tornare a vivere.

Volto de “Il non concerto di Natale” sarà Andrea Sannino, artista napoletano tra i più stimati della nuova scena nazionale. Conosciuto e apprezzato in tutta Italia per il noto brano “Abbracciame” - canzone da record e Disco d’Oro, inno più ascoltato durante il primo lockdown italiano che ha saputo riavvicinare milioni di italiani alle prese con il coronavirus - Sannino regalerà alla sua città un concerto diverso: se il pubblico non potrà essere presente in sala a teatro sarà lui a portare la sua musica nelle case dei napoletani.

Con il cantante ci sarà la giornalista Claudia Mercurio, volto noto delle produzioni di Canale 21 e de Il Mattino, tra gli autori del programma. Insieme viaggeranno negli angoli di una città ancora vuota, dalla storia dei Quartieri spagnoli all’imponenza del Vesuvio, dal Borgo Marinari fino al cuore azzurro dello Stadio oggi intitolato a Diego Armando Maradona. Andrea e Claudia insieme, terranno le redini di una delle serate più attese dell’anno. “Il non concerto di Natale” andrà in onda il 25 dicembre dalle 20 su Canale 21.



