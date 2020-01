La Terza Classe, grande festa all'ex Asilo Filangieri prima del tour in Canada

Un parterre di ospiti, ricco di nomi noti alla scena musicale campana, è atteso in occasione della Gramde festa! che La Terza Classe sta organizzando per salutare i suoi fan, in vista di una ripartenza per il Canada e di un nuovo tour all'estero. Sabato 1 febbraio, dalle ore 21 in poi, a calcare il palco del Teatro all'ex Asilo Filangieri (vico Giuseppe Maffei) si alterneranno, insieme alla band, numerosi artisti, tra cui il leader dei Foja, Dario Sansone, lo stimato cantautore Claudio Gnut, l'altra realtà di buskers tra le più interessanti e consolidate al Sud, gli Ars Nova Napoli, ed i Blindur, gruppo che sta raccogliendo non pochi plausi anche a livello nazionale: tutti accomunati da una grande ed inossidabile passione, quella per la musica folk.



«Una ventina di musicisti fra i più talentuosi della nostra città – spiega Enrico Catanzariti, voce e batteria de La Terza Classe – ci accompagneranno in questo entusiasmante viaggio musicale, e ci piacerebbe che tutta la città ne prendesse parte con il solo proposito di divertirsi e fare festa insieme, come non succedeva da tempo. Sarà una gioia condividere nuovamente il palco con Dario Sansone, Gnut e gli Ars Nova Napoli, tant'è che abbiamo riarrangiato il nostro repertorio ad hoc per questa occasione speciale!»



Un tripudio di suoni e strumenti - dal banjo alla tammorra, dalla cornamusa a un'intera sezione di fiati, passando per flauto e fisarmonica – farà da perfetta cornice sonora alla celebrazione di un anno, quello appena trascorso, fatto di intensi viaggi e successi oltreoceano. Reduci, infatti, da un'esaltante esperienza canadese, in particolare al Contact East Music Conference 2019, seguita da un tour negli Stati Uniti, la nota band di bluegrass torna a suonare nella sua città, per la prima volta in formazione completa. In apertura al concerto, il giovane cantautore Lorenzo Girotti. © RIPRODUZIONE RISERVATA