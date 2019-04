Maggio della Musica 2019, dieci concerti a Villa Pignatelli e un nuovo pianoforte

Mercoledì 24 Aprile 2019, 13:38

Uno straordinario Bösendorfer accompagnerà in esclusiva la 22esima edizione della rassegna dell’associazione di Luigia Baratti. «L’inaugurazione è con uno dei più attivi pianisti italiani, Maurizio Baglini, che si presenterà con un recital ambizioso: tutti gli Studi di Chopin», ha dichiarato il direttore artistico Michele Campanella. Parte dell’incasso della serata sarà destinata a finanziare lo spettacolo sul tema del bullismo “#Smascheriamoli” degli allievi dell’Istituto Archimede di Ponticelli. Al via l’integrale dei Quartetti per archi di Beethoven con il ritorno del prestigioso Fine Arts Quartet (30 maggio), il Quartetto Prometeo (6 giugno), l’Elias Quartet (20 giugno). «Ci avviamo ai 250 anni della nascita, nel 2020, di questo formidabile compositore che mai si smetterà di celebrare», ha aggiunto Campanella. Il 9 maggio, omaggio a Clara Schumann per i 200 anni dalla nascita con la formazione femminile Es Trio. Attesi per la prima volta Domenico Nordio (13 giugno) e Mikhail Lidsky per Prokof’ev e Skrjabin (27 giugno, al debutto a Napoli). Il 23 maggio, Michele Campanella sarà con il soprano Linda Campanella per i Lieder di Liszt, il 16 maggio Monica Leone eseguirà Bach, il 3 ottobre il contralto Daniela Del Monaco e il chitarrista Antonio Grande apriranno la sessione autunnale con un recital sulla canzone napoletana classica. Dal 20 ottobre al 24 novembre, le finali del Maggio del Pianoforte 2019, contest per gli under 35 di tutto il mondo: sei gli “sfidanti”, cinque italiani e un’armena, il più giovane di quindici anni. Dal 10 ottobre al Sancarluccio, quarta edizione dei recital “Gente di Napoli” di Massimo Andrei. «Grazie a una convenzione con il San Pietro a Majella - ha aggiunto Sergio Meomartini - promuoveremo alcuni concerti nelle Chiese di Napoli con i più bravi studenti di archi e ottoni del Conservatorio. Nonostante la crisi che attraversa il settore cultura - ha aggiunto - il Maggio è tornato a crescere».Info: 0815561369 - 392 9160934 / maggiodellamusica@libero.it / www.maggiodellamusica.itMaggio della MusicaStagione dei concerti 2019XXII edizioneVeranda neoclassica di Villa PignatelliVenerdì 3 maggio alle ore 19.45CONCERTO INAUGURALEMAURIZIO BAGLINIMusiche di F. ChopinGiovedì 9 maggio alle ore 19.45ES TRIOBicentenario nascita di Clara SchumannLaura Gorna, violinoCecilia Radic, violoncelloLaura Manzini, pianoforteMusiche di C. SchumannGiovedì 16 maggio alle ore 19.45Monica Leone, pianoforteMusiche di J. S. BachGiovedì 23 maggio alle ore 19.45Linda Campanella, sopranoMichele Campanella, pianoforteMusiche di F. LisztGiovedì 30 maggio alle ore 19.45Festival BeethovenianoFINE ARTS QUARTETMusiche di L. van BeethovenGiovedì 6 giugno alle ore 19.45Festival BeethovenianoQUARTETTO PROMETEOMusiche di L. van BeethovenGiovedì 13 giugno alle ore 19.45Domenico Nordio, violinoOrazio Sciortino, pianoforteMusiche di W. A. Mozart, F. Mendelssohn, R. SchumannGiovedì 20 giugno alle ore 19.45Festival BeethovenianoELIAS QUARTETMusiche di L. van BeethovenGiovedì 27 giugno alle ore 19.45MIKHAIL LIDSKY, pianoforteMusiche di A. Skrjabin, S. Prokof’evGiovedì 3 ottobre alle ore 19.45Daniela Del Monaco, contraltoAntonio Grande, chitarraStoria della canzone“IL MAGGIO DEL PIANOFORTE” - VI EDIZIONEDomenica 20 ottobre, ore 11Nika Afazel, pianoforteMusiche di F. Schubert, R. Schumann, J. BrahmsDomenica 27 ottobre, ore 11Ida Pelliccioli, pianoforteMusiche di J.P. Remeau, C. Debussy, I. AlbenizDomenica 3 novembre, ore 11Lavinia Bertulli, pianoforteMusiche di F. Schubert, R. SchumannDomenica 10 novembre, ore 11Carmen Sottile, pianoforteMusiche di W. A. Mozart, F. Chopin, F. Liszt, M. RavelDomenica 17 novembre, ore 11Maximilian Trebo, pianoforteMusiche di L. van Beethoven, F. Chopin, R. SchumannDomenica 24 novembre, ore 11Alessia Cecchetti, pianoforteMusiche di F. Schubert, F. Liszt, F. ChopinFuori abbonamento“Letture in musica - Gente di Napoli” - IV edizioneTeatro Sancarluccio10, 17, 24 e 31 ottobre, alle ore 18.45Massimo Andrei, voce recitanteEduarda Iscaro, chitarra/fisarmonica/voce