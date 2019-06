Una grande prova di 'atletismo' musicale per celebrare l'immensità del pensiero sinfonico di Ludwig van Beethoven. È dedicata all'integrale delle Nove Sinfonie la 'Maratona Beethoven' che l'Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo in alternanza con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, propone in uno solo giorno sabato 22 giugno a partire dalle 11 al Teatro di San Carlo nell'ambito della 30esima Summer Universiade Napoli 2019. Alla testa delle due formazioni è chiamato Juraj Valčuha, già Direttore principale dell'Orchestra Rai dal 2009 al 2016 e attuale Direttore musicale del Teatro di San Carlo di Napoli, nonché Primo Direttore Ospite della Konzerthausorchester di Berlino. Insignito del 'Premio Abbiatì 2018 come Migliore direttore d'orchestra, Valčuha collabora con orchestre quali i Berliner Philharmoniker, i Münchner Philharmoniker, l'Orchestra del Gewandhaus di Lipsia e la Chicago Symphony Orchestra. Nella prima metà del ciclo (ore 13) l'Orchestra Rai abbina la Seconda alla Quinta Sinfonia, mentre nella seconda (ore 18) l'Ottava alla Terza Sinfonia. Affidata invece all'Orchestra e al Coro del Teatro di San Carlo è l'esecuzione in apertura (ore 11) della Prima e della Settima Sinfonia, a metà ciclo (ore 16) della Sesta e della Quarta Sinfonia e in chiusura (ore 21) della Nona, con le voci soliste di Vida Mikneviciute, Julia Gertseva, Saimir Pirgu e Goran Jurić.

Martedì 11 Giugno 2019, 19:03

