Mercoledì 26 Giugno 2019, 15:11

SORRENTO – Sabato prossimo, sesta edizione del Festival Internazionale del Folklore. Il centro cittadino proporrà una passerella multicolore con circa 600 ballerini in costumi folk provenienti da sei paesi europei, con passi di danza e suoni di antichi strumenti della tradizione popolare. La manifestazione organizzata dall’associazione Sorrento Folk in collaborazione con la Blue Diamond Events. La sfilata che darà il via all’evento partirà alle ore 19.45 da piazza Angelina Lauro dove i gruppi della Turchia, Grecia, Polonia, Portogallo, Bulgaria e Lituania, saranno accolti dai ballerini di tarantella e si uniranno al corteo che li condurrà al palco di piazza Andrea Veniero. Qui, in un continuum di esibizioni, si svolgerà lo spettacolo che come sempre punta sulla vivacità folkloristica delle performance internazionali e sul coinvolgimento del pubblico attraverso i canti napoletani e la nostra tarantella. Il filo conduttore della serata sarà il recupero delle tradizioni popolari di Sorrento e dintorni, un progetto che l'associazione Sorrento Folk sta portando avanti da tempo e in questa occasione propone un esclusivo appuntamento presentato da Miss Italia ’92, Gloria Zanin, amica e sostenitrice della tradizione sorrentina!