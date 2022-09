Piano di Sorrento, domani sera a Villa Fondi concerto del pianista Giacomo Franci

PIANO DI SORRENTO - Domani sera, con inizio alle ore 20.30 si terrà sulla Terrazza Belvedere di Villa Fondi de Sangro il concerto del pianista italo-americano Giacomo Franci.

Si tratta del secondo degli otto appuntamenti con ingresso gratuito della Seconda edizione della kermesse “I Concerti di Villa Fondi” dedicata alla musica dotta e organizzati dalla S.C.S Società Concerti Sorrento per la direzione artistica del maestrp Paolo Scibilia, spettacoli che rientrano nell’ambito della rassegna “Estate Blu 2022” promossa dal Comune di Piano di Sorrento, voluti dal Sindaco Salvatore Cappiello con l’ausilio dall’assessore alla Cultura e Spettacolo Giovanni Iaccarino. “Classicismo e Romanticismo in Bianco e Nero” questo è il titolo del programma proposto dal pianista americano che eseguirà di Beethoven la Sonata op.10 nr.3 e la Sonata op 27 nr.2 “Al Chiaro di Luna” di Schuman, invece, lo splendido Carnevale di Vienna infine di Chopin la struggente Ballata nr.1 in Sol min. Op. 23 / Tre Studi: Op. 10 nr.1 - Op. 10 nr.12 - Op.10 nr.8. Giacomo Franci ha iniziato la sua carriera concertistica in Italia con apparizioni al Teatro Comunale “Guglielmi”, Teatro San Filippo di Torino, Circolo della Musica di Bologna e Teatro Comunale di Ferrara. Quando Franci non si esibisce come pianista/solista in primo piano, dedica il suo tempo alla direzione della sua nuova orchestra da camera. La sua Chamber Orchestra ha debuttato, infatti, alla CAMI Concert Hall di New York City nel maggio 2004, eseguendo il Concerto per pianoforte di Bach in re minore, e da allora è sempre richiestissima.

Franci ha studiato con Gaetano Gaeta e Giampiero Semeraro laureandosi in Pianoforte presso l’Istituto Musicale Boccherini di Lucca. Ha ricevuto la borsa di studio del Master presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, studiando con Jean Fassinat e il famoso Aldo Ciccolini. Ha inoltre studiato direzione d’orchestra con Piero Bellugi e Gustav Kuhn al Teatro Comunale di Pisa. È Direttore Artistico e Direttore dei The New York Chamber Players, organizzazione da lui fondata nel 2004. Per la stagione 2010-11 il Maestro Franci è stato eletto Maestro Ospite della Escuela de Direccion de Orquesta a Cordoba, Spagna. Giacomo Franci è famoso nel mondo come il principale interprete della musica di Aaron Copland. Ha guadagnato questa posizione molto ambita grazie ai meriti della sua acclamata prima mondiale della registrazione “The Complete Edited Piano Works by A. Copland”, un triplo CD pubblicato da Fone Classics. Il maestro Franci si è esibito all’Alice Tully Hall, Lincoln Center, per il centenario del compleanno di Copland nel febbraio 2000, ricevendo recensioni entusiastiche per la sua performance.

Nel dicembre 2010 la sua prima registrazione mondiale di Igor Stravinsky: The Complete Published Piano Works, pubblicata in seguito da Fone Classics. La registrazione del doppio CD è stata elogiata da Audio Review Magazine come “…il Grande Igor Stravinsky nell’eccezionale interpretazione di Giacomo Franci”. Nel 2016 ha iniziato le registrazioni delle Sonate per pianoforte complete di Beethoven su Sheva Collection Record Company. Il signor Franci è originario della Toscana ma risiede a New York City. Quando non si esibisce lavora al The Tribeca Music Studio, uno studio didattico per aspiranti pianisti e cantanti. Nelle ultime stagioni Franci è stato un solista in primo piano per impegni negli Stati Uniti, Italia, Inghilterra, Finlandia, Francia, Bulgaria, Cile, Turchia, Cina e Ungheria.