Omaggio a Miles Davis, Pino Jodice guida l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Jazz

Arriva sul palco del Napoli Jazz Winter 2019 l’Orchestra Nazionale dei Conservatori Jazz Italiani, diretta dal maestro Pino Jodice con la straordinaria presenza di Billy Cobham. Per la prima volta al mondo verrà rielaborata da Pino Jodice, per big band, l'intera opera “Kind of Blue” di Miles Davis, in occasione dei 60 anni dall’uscita del disco che è considerato uno dei lavori più caratterizzanti e innovativo dell’artista.



L'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, residente al Conservatorio Verdi di Milano e formata dai migliori allievi dei corsi di jazz, avrà come ospite speciale Billy Cobham considerato il più grande batterista del mondo per la sua storia e per la sua grande attività concertistica. Gli arrangiamenti curati da Pino Jodice saranno una rielaborazione per Orchestra Jazz dei celebri brani di Davis, riarrangiati nella sequenza originale e completa. La performace non sarà però una mera esecuzione o trascrizione dall’originale, ma una vera e propria rivisitazione senza rimuovere la genuinità delle composizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA