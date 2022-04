Praga, standing ovation per Giuseppe Gambi: il tenore partenopeo intona anche 'O sole mio

In occasione delle celebrazioni organizzate a Praga per il centenario della morte di Enrico Caruso (l’anno scorso a causa della pandemia non è stato possibile ricordarlo), è stato organizzato, a cura di Barbara Slezokova, un grande concerto al teatro Obecnì Dum scritturando anche il giovane e talentuoso tenore napoletano Giuseppe Gambi insieme al soprano Tereza Matlova, al tenore Josef Moracèv e al mezzosoprano Michaela Zajimi. Sul palco anche l’orchestra sinfonica ceca composta da oltre 50 elementi e diretta dal maestro di fama internazionale Jìri Mikula (ha diretto oltre 1500 concerti in tutta Europa, negli USA e in Oriente). Durante la prima parte del concerto Giuseppe Gambi, Tereza Matlova, Josef Moracèv e Michaela Zajimi hanno cantato da soli e in coppia arie di Puccini, Verdi, Bizet e Mascagni. Tale momento è culminato con l’esibizione della flautista ceca Dana Hegerova accompagnata dal maestro Jiri Mikula.

Protagonista assoluto della seconda parte, Giuseppe Gambi ha cantato arie di Donizzetti, Verdi, Puccini e Giordano. Il finale con “Nessun dorma” di Giacomo Puccini ha suscitato un incredibile trionfo: tutto il teatro in piedi in un’ interminabile standing ovation. Il pubblico chiedeva a gran voce il bis e Giuseppe Gambi è tornato in scena con i tre cantanti cechi: hanno cantato in coro “Libiamo” dalla traviata di Verdi. Infine, un omaggio di Gambi a Napoli con “ 'O sole mio”.

Carico di energie e soddisfazione per il successo incassato in Repubblica Ceca, Gambi è stato coinvolto da Adriano Aragozzini - uno dei più importanti produttori e manager italiani, nonché ex patron del Festival di Sanremo – in altri eventi internazionali: ha in programma tre esibizioni presso il Casino di Saint Vincent durante il periodo pasquale; il 23 aprile sarà di nuovo in Italia, a Castelnuovo di Porto (Roma), e l’1 maggio nella sua amata regione; il 5 maggio sarà a Dubai, protagonista di un grande show organizzato in occasione della fine del Ramadan. A giugno sarà a Miami e poi a Cap Cana e a Santo Domingo. Successivamente, ritornerà negli Stati Uniti e in Canada.