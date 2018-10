Sal Da Vinci torna con «Sinfonie in Sal maggiore Reloaded»

Dopo i tanti sold out registrati nel marzo scorso, Sal Da Vinci torna in teatro con «Sinfonie in Sal maggiore Reloaded»: dal 16 al 28 ottobre Sal sarà a Napoli sul palco del Teatro Diana (via Luca Giordano, 64 - per info: www.teatrodiana.it) accompagnato dal vivo dall'orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino, per un viaggio fantastico nella musica, nella storia e nelle emozioni. C'era un tempo in cui per unire il vecchio e il nuovo continente esistevano solo due modi: la nave e la fantasia. Sal traghetterà il pubblico tra il tempo e lo spazio con entrambi i mezzi, partendo dall'Eterna Santa Lucia e approdando ai piedi della statua della Libertà, portando in scena i suoi cavalli di battaglia e non solo, in un mix ben dosato tra melodia classica napoletana e brani mai interpretati prima dal cantautore. Una produzione imponente e una scommessa rara in un'epoca di musica «liquida»: la scelta di impiantare un'orchestra composta da autorevoli musicisti supportati dalla sua storica band. A dirigere i lavori Marco Carniti, regista visionario con il compito di assemblare i vari reparti: dalla prosa (scritta dallo stesso Sal e da Ciro Villano in scena con Gianni Parisi, Francesco Da Vinci, Ciro Villano e Floriana De Martino), passando per le canzoni riarrangiate dal direttore d'orchestra Pennino e i monologhi che raccontano i ricordi e i sogni del cantautore napoletano, fino ai balletti di Sarah Grether, Anna Ferrini ed Emilio Caruso e agli sketch che si ispirano ai gran varietà degli anni d'oro del teatro e della televisione, senza rinunciare al gusto di raccontare temi profondi e scomodi come l'emigrazione di ieri, di oggi e di sempre.

Sabato 13 Ottobre 2018, 10:03

