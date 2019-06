Scarlatti e università, al via la festa della musica

Venerdì 21 Giugno 2019, 12:29

Estate a Napoli inizia con una grande novità, il festival UniMusic, ideato dalla Nuova Orchestra Scarlatti e realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli e l'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.L'evento inaugurale è affidato ai giovanissimi dell'Orchestra Scarlatti Junior che terranno un concerto sinfonico a ingresso gratuito domani (sabato 22 giugno) alle 19.30 nel restaurato Cortile delle Statue della Federico II’ in via Paladino, 39.Il festival prevede un ricco calendario di eventi che spazia dalla musica sinfonica al jazz, da Vivaldi a Piazzolla.Il Festival è ideato e realizzato dalla Nuova Scarlatti che rilancia con questo festival la sua presenza sul territorio da oltre venticinque anni, in questo caso in forte sinergia con l’Università e il Comune, assessorato alla cultura e al curismo, che ha affidato ai giovani della Scarlatti Junior il prologo dell’Estate a Napoli 2019, un'edizione importante della manifestazione che celebra quest'anno la quarantesima edizione aprendo luoghi del patrimonio cittadino a un'ampia programmazione culturale rivolta a tutti.E quest'anno il fascino della musica si sposerà a quellodelle location: il Cortile del Maschio Angioino, il Cortile delle Statue, la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, ma anche il nuovo Auditorium a San Giovanni a Teduccio nel futuristico complesso universitario federiciano, saranno la scena dei concerti che si svolgeranno tra il 22 giugno e il 27 luglio.Il fitto cartellone di eventi partecon il gran Concerto sinfonico inaugurale dell’Orchestra Scarlatti Junior (oltre 100 elementi).alle ore 20.30 al Maschio Angioino la Nuova Orchestra Scarlatti che propone Musica e Benessere, un concerto per tutti all’insegna del piacere dell’ascolto, diretto dalla giovane e già famosa Beatrice Venezi.(ore 19.30) a San Marcellino la Nuova Scarlatti si esibirà con un talento campano, la violinista Daniela Cammarano (in concerto anche martedì 9 luglionell’Auditorium ‘Federico II’ di San Giovanni a Teduccio).(ore 19.30) a San Marcellino, la Nuova Scarlatti suonerà con il violoncellista Aurelio Bertucci.(ore 19.30), ancora a San Marcellino, concerto d con l’oboista Maurizio Marino,Domenica 21 luglio (ore 20.30), appuntamento al Maschio Angioino per un programma di grande richiamo, spaziante da Scarlatti a Duke Ellington, ScarlattInJazz.(ore 20.30) nel Cortile delle Statue Maria di Buenos Aires, lcon ’appassionata ‘Opera Tango’ capolavoro di Astor Piazzolla.