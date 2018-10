«Serenata a Furore», l'inno ufficiale di Rondinella & Cincotti

Venerdì 12 Ottobre 2018, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fervono i preparativi per la ventiduesima edizione del Premio Furore di Giornalismo, in programma sabato 13 ottobre nella Chiesa di Santa Maria della Pietà (inizio ore 18). Sei i giornalisti premiati in questa edizione: Emiliano Amato, Rino Genovese, Renato Malaman, Emanuela Rosa Clot, Annibale Toffolo, Enrico Varriale. La serata sarà condotta dalla giornalista Rai Daniela Bruzzone, ormai di casa a Furore, coadiuvata dal cerimoniere comunale Luigi Fusco.In apertura Francesca Rondinella si esibirà in un breve spettacolo di canzoni napoletane, accompagnata al piano da Giosi Cincotti. La novità è costituita dalla presentazione in anteprima «Serenata a Furore». La nuova canzone scritta da Raffaele Ferraioli e musicata dal popolare pianista napoletano, destinato a diventare l'inno ufficiale dei furoresi, risultato di una stima professionale maturata negli ultimi anni con la partecipazione del duo a manifestazioni di punta quali il Marmeeting, campionato di tuffi a grandi altezze trasmesso dalla Rai e lo stesso Premio che la scorsa edizione ha accolto con successo la presentazione del loro primo lavoro discografico prodotto dalla SoundFly.Sarà quindi lo stile «Rondinella&Cincotti» ad aprire con le melodie più cantabili e amate della nostra terra al Premio Furore di Giornalismo, istituito dall'amministrazione comunale del sindaco Raffaele Ferraioli nel 1996, riconoscimento il cui prestigio è gradualmente cresciuto fino ad ottenere l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, annoverando illustri protagonisti della stampa e della televisione “ambasciatori del Paese che non c'è”.