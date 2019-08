Sorrento, appuntamenti di musica live a Villa Fiorentino

Giovedì 8 Agosto 2019, 11:50

SORRENTO - Musica live protagonista dei prossimi eventi della Summertime 2019, la rassegna di spettacoli organizzata dalla Fondazione Sorrento per tenere compagnia nelle calde sere d’estate a residenti e turisti che affollano la costiera. Un cartellone che spazia dalla musica al cabaret, dai libri alla danza per offrire sano svago e divertimento per tutti i gusti. I prossimi appuntamenti in programma nella cornice di Villa Fiorentino con inizio alle ore 21: domani sera in cartellone Pepp Oh & The Babe band – Nuvole nuove live. La Babe Band nasce nel giugno 2015 come progetto musicale in cui rap, elettronica e musica strumentale si incontrano e si connettono. Allo stesso modo le diverse personalità della band si troveranno a mescolare i propri background musicali. Ne nasce uno stile eclettico che passa dal funk al jazz, dall'hip hop underground al reggae, alla dub.Lo stile della band è inconfondibile e le diversità dei propri elementi trovano un coinvolgente equilibrio che si manifesta con tutta la sua forza durante i live. Guidati dal carisma del “Cantante di Rap”, Pepp Oh la band con il suo spaziare tra i generi e non mostrandosi mai scontata, fa breccia nei cuori del più che musicale animo dei napoletani.On stage: Pepp Oh (voce), Salvatore Cecere (batteria), Marco Cecere (basso), Luca Fiorillo (chitarra), Paolo Astarita (tastere). Dj CioppiIngresso € 10.Domenica sera, Antonello Cascone e Marianna Corrado – Chi ten ‘o marÈ un progetto musicale che ha lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni il grande patrimonio delle scuole autoriali musicali italiane più importanti ossia quella della canzone classica napoletana e dei brani composti dalla scuola genovese (Bindi, Tenco, De Andrè, Endrigo, Lauzi, Paoli).Ingresso € 10Lunedì prossimo, la Banda Città di Massa Lubrense – Concerto di FerragostoUna serata che vedrà come protagonista una delle cinque bande più antiche d'Italia, quella di Massa Lubrense, diretta dal maestro Ivan de Gregorio. L’associazione musicale nasce come scuola di musica nel 1833 e solo qualche anno più tardi, nel 1840, si da vita alla prima formazione bandistica presente sul territorio della penisola sorrentina. Appena 33 anni dopo la sua fondazione, il 25 marzo 1873, la banda riceve un attestazione di merito. Come viene riportato dalle cronache dell'epoca, sapientemente ricostruite da Carmine Berton, appassionato di storia locale, i musicisti di Massa Lubrense furono chiamati a portare una serenata, come si usava a quei tempi, ad un ospite illustre della città del Tasso, Maria Alexandrovna, moglie dello zar di tutte le Russie Alessandro II.Da allora molte altre sono state le manifestazioni civili e religiose alle quali il complesso bandistico ha preso parte, non solo sul territorio della penisola sorrentina, ma anche sull'isola di Capri e in costiera amalfitana nei suoi lunghi 180 anni di storia che verranno festeggiati nel 2020.La serata del 12 agosto nel parco della Villa Fiorentino, sarà anticipata da una sfilata che partirà dalla piazza Tasso alle ore 20:15 e prima di raggiungere il parco della sede della Fondazione Sorrento alle ore 21, farà una visita ai degenti dell’ospedale di Sorrento, eseguendo una marcia all'interno del cortile dello stesso nosocomio.A Villa Fiorentino la banda darà vita alla sua "Soiree Musicale", un viaggio che partirà dalle tradizionali marce sinfoniche del repertorio delle bande del Sud Italia, per passare attraverso il melodramma con il coro degli schiavi Ebrei dal Nabucco per poi giungere alla Marcia trionfale dell'Aida di Giuseppe Verdi a seguire musica da film con due brani: uno dedicato al maestro Ennio Morricone e l'altro al maestro Nicola Piovani. La serata si concluderà con i classici della canzone napoletana con una rapsodia che racchiude in se il meglio dei brani partenopei.Ingresso gratuito