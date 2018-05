Giovedì 24 Maggio 2018, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 12:57

SORRENTO - Per la rassegna «Concerti al tramonto», martedì alle ore 20, in piazza della vittoria, in cartellone live con i «Respiro», un duo sulla scena, ma nell’aria il suono è quello di un’orchestra grazie all’uso sapiente della pedaliera multi effetto e della loop-machine. Il duo salentino, fortnato da Francesco Del Prete, violino elettroacustico, loop-machine e pedaliera multi effetto e Lara Ingrosso, voce, loop-machine, pedaliera multi effetto, multi pad e piccole percussioni, propone brani originali, ma anche chicche jazz e omaggi agli artisti più amati, italiani e internazionali. La rassegna «Concerti al tramonto», nasce da una ideata dal movimento «22 dicembre», con l'obiettivo di offrire ai turisti ed ai cittadini di Sorrento momenti di musica della tradizione napoletana e nuove contaminazioni sonore in un contesto naturale, nella location unica di piazza della Vittoria, armonizzando il binomio “note” musicali e “suggestione” del luogo.