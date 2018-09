Sorrento, il tenore Giuseppe Cambi a Villa Fiorentino

Mercoledì 5 Settembre 2018, 20:45

SORRENTO. Domani, giovedì 6 settembre, nell’ambito degli eventi inseriti nella rassegna Summertime 2018, a Villa Fiorentino è in programma l’esibizione del giovane tenore Giuseppe Gambi per un “Tributo a Caruso” attraverso l’esecuzione di arie d’opera: Il tenore sarà accompagnato da voce narrante e pianista.Giuseppe Gambi è un giovane tenore napoletano che, grazie al suo carisma e la sua possente voce è apprezzato dalla critica per la sua duttilità vocale da tenore lirico. Diplomato in canto presso il Conservatorio di Avellino ha poi conseguito la laurea di secondo livello in canto.Vincitore del primo premio concorso nazionale “Campi Flegrei “, Giuseppe Gambi è stato finalista in diversi concorsi internazionali come “Ritorna Vincitor Napoli 2012” e “Concorso Internazionale Francesco Albanese 2013”.Summertime 2018 è il cartellone di eventi curato dalla Fondazione Sorrento, presieduta da Gianluigi Aponte e guidata dall’amministratore delegato Gaetano Milano, con la collaborazione del Comune di Sorrento con il sindaco Giuseppe Cuomo.