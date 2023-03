Teatro di San Carlo, Pretty Yende in concerto per il primo spettacolo dopo il restauro

Sarà Pretty Yende, celebre soprano sudafricano, la prima artista a salire sul palcoscenico del Teatro San Carlo dopo il restauro. Yende si esibirà al Massimo napoletano il prossimo giovedì 6 aprile, esattamente un mese prima della sua partecipazione alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla, che si terrà sabato 6 maggio all’Abbazia di Westminster di Londra.

Pretty Yende è tra i maggiori talenti scelti da Bukingham Palace per la cerimonia ufficiale di incoronazione, un evento epocale che sarà seguito in tutto il mondo. «È difficile esprimere a parole quanto mi senta onorata e fortunata nel ricevere un invito ad esibirmi all'Incoronazione delle Loro Maestà il Re e la Regina Consorte all'Abbazia di Westminster»ha affermato Yende in proposito.

Al San Carlo, dove ritorna dopo il successo di Traviata di Verdi con la regia di Ozpetek lo scorso luglio, sarà accompagnata dal pianista Michele D’Elia in un programma che include brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Claude Debussy, Franz Listz e Gaetano Donizetti.