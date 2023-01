Al teatro Mav di Ercolano il concerto di Enzo Avitabile per il progetto “Acoustic World”

Grande attesa per il concerto di Enzo Avitabile che si terrà al teatro Mav di Ercolano il 27 Gennaio alle ore 21.

In scena il progetto “Acoustic World” con il quale Enzo Avitabile ripercorre in chiave acustica (formazione in trio) gli ultimi 15 anni della sua produzione discograficaproponendo brani tratti da tutti i suoi progetti dal 2003 ad oggi.

“Salvamm 'O Munno”, “Sacro Sud”, “Festa, Farina e Forca”, “Napoletana”, “Black Tarantella” 𝑒 “Lotto Infinito” sono i dischi dai quali si attingeper poter dar vita ad un concerto che è incontro intimo, nel quale Enzo Avitabile guida il pubblico attraverso un percorso fatto di mozioni e conoscenza di un linguaggio musicale personale ed originale che lo ha reso uno dei riferimenti della World Music e probabilemnte l'artista italiano più rappresentativo di questo genere.

«È una grande gioia ospitare un artista straordinario come Avitabile. Con questa stagione al Mav abbiamo voluto arricchire di nomi importanti e prestigiosi la nostra proposta artistica così da rendere il Mav, un luogo stabile e funzionale dedicato alla cultura, all'arte e all'incontro, inserito nel tessuto sociale di Ercolano e del territorio vesuviano. E questo concerto è un appuntamento imperdibile per tutti coloro i quali amano la musica e la bellezza» sostiene Osteri, manager Gabbianella club, la società che ha assunto la gestione del teatro del Mav di Ercolano.

Una grande occasione da non perdere per tutti gli appassionati dell'artista: sarà possibile acquistare presso il botteghino del teatro Mav i biglietti ridotti a 25 euro nel secondo settore. I biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 16 e la domenica dalle 10 alle 13 oppure online a questo link https://bit.ly/TeatroMAV.