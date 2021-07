Trianon Viviani, il «Piano B» di Alexander Romanovsky in recital a piazza Calenda

Il grande pianista Alexander Romanovsky in recital martedì 3 agosto prossimo, alle 21, in piazza Vincenzo Calenda.

Marisa Laurito, direttore artistico del Trianon Viviani, ha invitato il solista ucraino a esibirsi nello spazio antistante al teatro per la tappa a Napoli del suo Piano B.

Romanovsky è considerato unanimemente uno dei giovani pianisti più talentuosi: ventisettenne, allievo di Leonid Margarius, ha vinto il prestigioso concorso internazionale Ferruccio Busoni nel 2001, due anni dopo l’ingresso nell’Accademia Filarmonica di Bologna (prima di lui solo Mozart e Rossini avevano conseguito il titolo di Accademico a soli 15 anni). Da venti anni è ospite dei maggiori palcoscenici del mondo, dalla Scala di Milano alla Royal Albert Hall di Londra.

L’arrivo e il perdurare della pandemia lo ha convinto a realizzare il progetto Piano B: un recital in tour per tutta l’Italia con un palco mobile costruito su un rimorchio leggero.

«Non si poteva restare immobili, bisognava reagire – spiega Romanovsky –: voglio così portare la musica classica sia alle persone che ne sono state private nell’ultimo anno sia a quelle che la conoscono ancòra poco e non sanno cosa possa fare per loro: e, non potendo il pubblico spostarsi, sarò io a raggiungerlo per suonare nelle diverse realtà sociali, dalle più difficili alle più agiate, nelle piazze, nei quartieri di periferia, negli ospedali e nelle comunità di accoglienza».

In programma musiche di Fryderik Chopin, Sergej Rachmaninov e Nicola Campogrande.

Le luci di Piano B sono a cura di Mandalaki studio, l’audio di Angelo Venditti.

Il concerto si terrà nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza prescritta per l’emergenza sanitaria, con i posti contingentati e numerati.

L’ingresso è gratuito. Per partecipare (con un massimo di richiesta di due posti) occorre scrivere a comunicazione@teatrotrianon.org. Seguirà un’email di conferma, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni: sito istituzionale teatrotrianon.org, tel. 081 2258285.