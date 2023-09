Uto Ughi chiude il Festival Sorrento Classica al Chiostro di San Francesco

Sabato prossimo, alle 21.15 al Chiostro di San Francesco, gran finale del Festival Sorrento Classica con il ritorno di Uto Ughi, uno dei più acclamati violinisti della scena mondiale ed orgoglio italiano. Il nome di Ughi è particolarmente legato alla storia di Sorrento, grazie alle sue consuete apparizioni, tra gli anni 1990-2000, per l’allora “Estate Musicale Sorrentina”, in veste di interprete e di direttore artistico onorario della stessa rassegna.

Festival al Chiostro di San Francesco che invece negli ultimi 16 anni (dal 2007 ad oggi), si presenta nell’attuale veste e denominazione “Sorrento Classica”, sotto la direzione artistica del maestro Paolo Scibilia.

Il gala-concert di Ughi, in duo con il pianista - camerista Leonardo Bartelloni, dal titolo “Note d’Europa”, propone un viaggio musicale tra celebri brani della letteratura per duo violino e pianoforte: Vitali - Ciaccona in Sol min., Beethoven - Sonata n. 9 Op. 47 “Kreutzer”, Dvorak - Quattro Pezzi Romantici Op. 75, Saint-Saens - Introduzione e Rondo Capriccioso.