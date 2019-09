Venerdì 13 Settembre 2019, 21:39

VICO EQUENSE - Ritorna domenica alle ore 6 il concerto all’alba. Dopo il successo dell'anno scorso, a incantare gli spettatori sul sagrato dell’ex Cattedrale della Santissima Annunziata ci penserà il “Il viaggio di Warderlust” Gatos Do Mar (Gianluca Rovinello – arpa, Annalisa Madonna – voce, Pasquale Benincasa – percussioni). L'appuntamento conclude la terza edizione di «Vico borghi, piazze e terrazze», una rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale e promossa dall’assessorato al turismo di Vico Equense in collaborazione con il maestro Paolo Scibilia, direttore artistico della S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento. Dal vivo i “Gatos Do Mar” spaziano tra il folk e la musica leggera, dal jazz alla bossanova, dal fado all’arpa celtica con cui Rovinello, attraverso moderne tecniche e l’uso sapiente dell’elettronica, rende affascinanti sonorità perfezionate in studio. E accanto ai brani originali non mancano reinterpretazioni dei classici, da Barbosa a Nina Simone.