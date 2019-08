Giovedì 22 Agosto 2019, 18:36

VICO EQUENSE - Il chiostro della SS. Trinità e Paradiso ed il centro storico di Vico Equense si animeranno domani sera rendendo speciale il venerdì di turisti e vicani. Per tutti l’occasione di assistere ad una divertente performance teatrale e nel contempo godersi mostre d’arte, artigianato locale, degustazioni di prodotti tipici delle aziende del territorio, concerti di musica tradizionale.Il Comune di Vico Equense con la collaborazione dell’Associazione Teatro Mio propone infatti lo spettacolo “Il defunto torna a casa”, commedia che andrà in scena alle ore 21 (ticket 5 euro). In modo diverso per trascorrere qualche ora in allegria ammirando le gesta degli attori che saliranno sul palco. A pochi metri di distanza, per le viuzze del Vescovado sarà nuovamente “Vico Soirée” - in collaborazione con l’A.CO.V.E. (Associazione Commercianti Vico Equense). Il programma della quarta Vico Soirée prevede alle 21.15, sul sagrato della ex Cattedrale, lo spettacolo teatrale e musicale “Masaniello, il lazzaro che sfidò il Vicere“ – a cura dell’associazione culturale “Lazzari e Briganti”. Protagonisti Rino Napolitano, chitarra e voce, Peppe Romano, flauto traverso, e Carmen Grassi, voce narrante. Attesissimo alle 21.30, in via Castello Marina, il concerto di Nicola Caso: cantautore e musicista sorrentino che nel 2007 ha pubblicato “Neapolitan Hard-Pop” e nel 2010 “Spaghetti Roots“. A Vico Soirée presenterà il suo nuovo lavoro “Cose”.