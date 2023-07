Festa di laurea con doccia di champagne: show party per Francesco Pisano

Alla fine, non poteva andare tutto liscio. No, una normale festa di laurea di Francesco Pisano, con tutti i ragazzi della Napoli di Posillipo, non poteva finire con il solito brindisi e i soliti festeggiamenti. Conoscendo il padre del festeggiato, Renato Pisano, era quasi scontato.

Così, al momento del brindisi, mentre tutti i ragazzi, ingenui, si avvicinavano per riempire i calici, dalla bottiglia di champagne è arrivata una doccia fredda di bollicine per tutti, neanche si fosse al Gran Premio con i campioni della Formula 1. Fuggi fuggi generale mentre scattavano i fuochi d'artificio modello Piedigrotta ad aumentare il caos.

Eppure mamma Eugenia e papà Renato erano rimasti in disparte lasciando campo libero ai ragazzi. Settanta invitati molto selezionati, con Francesco Pisano, fresco di laurea in Economia, e la fidanzata Nicoletta Genna, Alessia Mancone, Chiara Calise Piro, Giorgia Pallonetto, Rebecca Laudiero, Manuela Pelella, Massimo Giampetraglia, Vincenzo Ambrosio, Iacopo d'Angio', Fulvio Deo, Roberto Scivicco.

Festa normale e tranquilla. Troppo, per papà Renato.

Che nel finale ha dato il suo tocco di sana goliardia per scompigliare i ragazzi e il vicinato. E Francesco Pisano, il festeggiato, non si è fatto pregare, e visto l'esempio paterno, si è scatenato anche lui nella doccia di champagna a danno degli invitati