Notte magica per i 98 anni del Circolo Nautico Posillipo

Una grande emozione quando sui due maxi monitor collocati ai lati della piscina del club sono comparse le prime immagini del video di presentazione del Circolo Nautico Posillipo, delle sue sette discipline sportive e delle sue iniziative nel sociale a carattere filantropico.

E' stato questo il momento clou del festeggiamento organizzato per brindare all'anniversazione del sodalizio, preceduto dall’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte della Easychic Orchestra e naturalmente dai saluti del presidente Aldo Campagnola nel corso del quale ha ricordato la nascita del club da una costola del canottaggio del Circolo del Remo e della Vela Italia: quel 15 luglio 1925 a Villa Martinelli, novantotto anni ricchi di storia e di trofei. «Abbiamo in corso - ha aggiunto poi Campagnola – progetti volti a stingere stretti rapporti con le Università per portare al Circolo gli studenti favorendone la pratica sportiva e, poi, tramite il collegamento con un primario marchio internazionale, l’avviamento al lavoro».

Con il neo direttore sportivo e delegato alla pallanuoto Pino Porzio,si sta ad esempio portando avanti il progetto dell’Academy mentre in questo primo anno di consiliatura si è opertao il controllo di gestione grazie alle procedure realizzate, opera del consigliere Tripoti, e la puntuale organizzazione portuale attuata dal consigliere Siciliani con il delegato Le Boffe. Sarà sempre il Circolo che, dopo aver eliminato da subito l’uso del contante, impianterà - molto probabilmente primo in Italia - un modello organizzativo 231, un presidio di legalità.

Ed è in piena attuazione la fase di modernizzazione e digitalizzazione della segreteria, che vede impegnati i consiglieri Falco e Zanfagna con il delegato Cuomo, così come la gestione del ristorante in house con personale appositamente assunto.

In chiusura del suo intervento Campagnola ha espresso l’apprezzamento ed il ringraziamento al Comune, nella persona dell’assessore Baretta e alla Federazione Nuoto, nella persona del suo presidente regionale, Trapanese per l’eccezionale lavoro svolto sul Progetto Nuota Napoli con la realizzazione di un sistema di gestione delle piscine e degli impianti natatori sotto l’egida federale che conforta tutti assicurando un servizio alla cittadinanza adeguato per la pratica sportiva con la supervisione dell’istituzione comunale.

Tra i presenti anche l’assessore regionale Armida Filippelli, gli assessori comunali Baretta, Cosenza e De Iesu, l’ammiraglio Carta, il comandante Cuciniello, l’ammiraglio Montanaro, il comandante Pocognoni, l’ammiraglio Vitiello. Presenti anche il vicequestore Simona Casale, il procuratore aggiunto Mariella Di Mauro - cui il presidente Campagnola nell’indirizzo di saluto ha rivolto un caro pensiero nel ricordo del figlio Antonio Marino, capitano della squadra di canoapolo tragicamente scomparso un anno fa – il presidente della Banca di Credito Cooperativo Amedeo Manzo, il procuratore della repubblica Antonio Ricci e il consulente del Circolo Andrea Mancino, coordinatore della commissione fiscale del CONI.

Il mondo dello sport era rappresentato dal presidente dell’associazione circoli campani nonché presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco Gianluigi Ascione, da Sergio Avallone, vice presidente vicario del CONI regionale, da Luciano Buonfiglio, presidente nazionale della Federazione Canoa, da Giuseppe Abbagnale e Pasquale Giugno, rispettivamente presidente nazionale e regionale della Federazione Canottaggio, da Aldo Cuomo, presidente del comitato regionale della Federazione Scherma, da Stefano Mei, presidente della Federazione di Atletica Leggera, da Enrico Milano, vicepresidente sportivo del Circolo Savoia, da Paolo Trapanese e Luca Piscopo, rispettivamente presidente e consigliere del comitato regionale della Federazione Nuoto.

Nutrita la rappresentante del mondo dell’informazione con il presidente neo riconfermato dell’Ordine Regionale dei Giornalisti Ottavio Lucarelli, il direttore del Roma Antonio Sasso, Gianluca Agata, Diego Scarpitti, Ermanno Corsi.

Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, tra cui quello doveroso allo sponsor Riflessi, lo spettacolo condotto dal giornalista Gianluca Vigliotti ha permesso agli opspiti di rivivere dal vivo ed in filmato le imprese sportive passate e recenti di tutte le sette branche di attività, con in finale uno spettacolare assalto di spada al meglio delle cinque stoccate che ha visto quale arbitro d'eccezione l’olimpionico posillipino Sandro Cuomo, con passerella finale dei giovani atleti che hanno conseguito significativi successi nella corrente annata agonistica nelle varie discipline. Il tutto fra una portata e l’altra del raffinato menù preparato dallo staff dello chef Luciano, con il sottofondo musicale della Easychic Orchestra che ha eseguito brani classici e dal repertorio del Maestro Morricone.

Al termine, prima del tradizionale taglio della maxi torta di fragoline con logo rossoverde al centro, consegna di uno speciale riconoscimento a Giuseppe Balistreri, Gianni Balzano e Pasquale Giugno, soci presenti alla festa che nell’anno in corso hanno compiuto rispettivamente 25, 25 e 60 anni di appartenenza. Quindi gran finale con fuochi d’artificio in sicurezza, ad effetto fontane da venti postazioni, e brindisi.