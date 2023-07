La Napoli delle leggende popolari: Mila Maraniello espone ai Giardini Ravino di Ischia

Miti, storie e leggende napoletane che prendono forma nella pittura digitale di Mila Maraniello, giovane artista napoletana che reduce dal successo della sua mostra “MyAr”-“Napoli, Mystica et Arcana” agli spazi espositivi di San Domenico Maggiore a Napoli, dal 18 al 31 luglio espone ai Giardini Ravino di Forio.

Allestita nella “Saletta Moby Dick” del noto giardino botanico ischitano, l’esposizione comprende diciassette opere realizzate dalla lungimirante protagonista di quel moderno e affascinante mondo legato alle tecnologie digitali nella produzione artistica. La mostra itinerante è curata da Gianpasquale Greco, con Rita Del Giudice che ha eseguito l’allestimento ai Giardini Ravino per conto della Accademia Ischia Arte Luchino Visconti. Il vernissage è per martedì 18 luglio alle ore 21:00. Le opere in mostra rappresentano l’avvicinamento di Mila Maraniello a quei personaggi legati a doppio filo a una Napoli esoterica e misteriosa, mettendo in evidenza un articolato percorso interiore nella accurata manipolazione di forme e colori, su schemi assolutamente lontani a preconcetti e omologazioni.

Attraverso la sua arte, Mila ancora una volta mostra di voler esplorare i più reconditi meandri dell’animo umano. Le opere sono tutte ispirate a quelle figure che fanno riferimento alla Napoli segreta e arcana, tra munacielli, negromanti, fantasmi e storie maledette di sangue e tradimento.

Figure e storie che dalla “mano” della Maraniello vengono valorizzate nella loro drammaticità ed elevate nella passionalità pittorica, attraverso tecniche moderne come quelle della digital art.

Le opere in mostra restano così ammantate del fascino del mistero e dell’arcano, in una narrazione fiabesca che sconfina in quell’immaginario orrifico, che da sempre rappresenta la zona oscura della narrazione e della credenza popolare.