«Bentornato Apollo»!, l'ultima statua ritrovata, in mostra al castello di Baia

Quando fu individuata nel 2013 sul fondale di Baia, nei Campi Flegrei, la preziosa figura in marmo, era spezzata in tre parti.

Da subito gli archeologi della soprintendenza compresero l'importanza del ritrovamento, in particolare la raffigurazione, di una particolare veste femminile in tessuto fine, aveva portato a considerare quella statua acefala, come la raffigurazione di peplophoros, ovvero la “portatrice del peplo”.

Ma solo durante il restauro della statua, operato nel laboratorio di materiali lapidei dell’Istituto Centrale per il Restauro di Roma, da Adriano Casagrande e Sofia Oliveti, ricomposti i tre frammenti recuperati, alcuni dettagli - piccoli fori individuati sul panneggio in marmo, con tracce di residui metallici - hanno permesso di formulare nuove considerazioni, attribuendo la scultura ad Apollo Musagète, guida delle Muse, raffigurato con la lira.

Oggi l'Apollo Baiano è tornato a casa e sarà visibile, assieme ad altri preziosi ritrovamenti marmorei avvenuti negli ultimi anni presso il Parco sommerso di Baia - due trapezofori con volto felino e l’elegante capitello di pilastro in mamo bianco - nell'allestimento della mostra “20 spanne sotto il mare.

Emersioni di memoria dal parco sommerso di Baia”.

L'esposizione, accompagnata da eccezionali fotografie dell’area delle Terme del Lacus, da cui questi elementi provengono, assieme ai numerosi mosaici policromi che caratterizzavano le stanze di questo impianto termale, tra i più importanti dell’antico centro flegreo, realizzate da Pasquale Vassallo ed Eduardo Ruspantini, sarà inaugurata venerdì 14 luglio alle 18, presso le sale della piazza d’Armi del Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia.