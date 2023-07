Faito doc festival: l'evento internazionale sul tema della Diversità

Cinquanta documentari, diciassette paesi partecipanti. Sette giorni di eventi open air, iniziative culturali e proiezioni di documentari italiani e stranieri.

Sono i numeri del Faito doc festival, giunto alla sedicesima edizione dedicato alla "Diversità , che anche quest'anno sarà protagonista sulla cima dei monti Lattari dal 18 al 25 luglio. Una manifestazione di respiro internazionale nata per la capace volontà e creatività dei direttori italo belgi Natalie Rossetti e Turi Finocchiaro, coppia nella vita e sul lavoro.

Grazie al loro amore per il cinema documentario, un patrimonio di idee e di valori sono fioriti ridonando rilevanza culturale e visibilità nazionale e internazionale al Monte Faito-si legge nella presentazione- il Festival stimola la creatività, propone ogni anno nuove visioni e attività che rigenerano lo spirito del territorio, attraendo con un medesimo entusiasmo i giovani e le generazioni più mature. Gli ospiti professionisti, i membri delle giurie e lo staff italiano e internazionale, gli spettatori connazionali e stranieri sono i principali messaggeri del Festival".



E continuano gli organizzatori. "L'originalità del Faito Doc è nella congiuntura di un luogo "naturalmente cinematografico" con la settima Arte, nutrito da una brezza di allegra fraternità che raggiunge ogni partecipante. Parco Naturale sul mediterraneo, belvedere a 360° propizio all’incontro e al confronto fra diverse realtà, culla di cultura e natura, di fronte alla baia di Napoli, al Vesuvio e ai Monti lattai, a un volo dai celebri siti archeologici di Pompei ed Ercolano, fra passato e futuro, con l'Associazione Monteamare e altre associazioni sul territorio e con molteplici collaborazioni artistiche interdisciplinari, istituzionali, di scuole e Centri sociali, il Faito Doc promuove da 16 anni un programma cinematografico di altissima qualità, incoraggiando un'accoglienza calorosa e festosa per tutti".



Tema di questa edizione, la «Diversità». Il gruppo internazionale e intergenerazionale dei selezionatori, registi o esperti del settore, ha visionato oltre 1000 film tenendo conto sia della forma, sia dell'originalità che del punto di vista e dei sensi dati al tema. Accanto ai direttori artistici, ai professionisti, degli appassionati di cinema tanti i volontari in azione per il festival. Come quelli che allestiranno l'area di campeggio Faito Doc Camp che si costituisce con Gli Amici della Filangieri durante la manifestazione intorno alla “Casa del cinema” per condividere e proporre al pubblico un assaggio del meglio del documentario d'autore internazionale creando l'incontro con i registi e/o i protagonisti dei film.



In programma le PROIEZIONI di circa 50 documentari con 17 Paesi rappresentati. E poi la:

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI LUNGOMETRAGGI - 11 film

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI - 7 film

COMPETIZIONE INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI DELLE SCUOLE DI CINEMA - 7 film

FILM EVENTI SPECIALI - 6 film

DOCS FOR KIDS1 Mini Rassegna di grandi classici - 7 film

FAITO GIOVANI2 e FAITO SCUOLE : Mini Retrospettiva - 8 film

DOC NOW! Incontro con cineasti pluripremiati – 4 film

Fra le innovazioni:

Il PITCHING Faito Doc “Ali per gli Autori”, creato da due anni per incoraggiare gli autori e promuovere i loro progetti, accoglie François Stassens (SABAM - BE), Isabelle Rey (SCAM- FR), Amel Bouzid (Script Doctoring - TN), Simone Fenoil (SCUOLA HOLDEN- IT), Massimo Iannetta (Regista e responsabile di programmazione - BE/IT) e Alexandre Cornu (prod.- FR); Il DOC NOW! Guidato da tre anni dal giornalista diTaxidrivers Antonio Maiorino https://www.taxidrivers.it/author/antonio-maiorino/https://www.infooggi.it/autore/76/antonio- maiorinooffreal

Il Festival ha un ruolo guida nel dibattito mondiale sul cinema del reale. Con le Interviste-Inchiesta dal vivo e online – di registi nazionali e internazionali, autori di film recentemente premiati per un confronto sul documentario e sulla frontiera sempre meno rigida tra finzione e cinema del reale.

Lo scopo è di cogliere i fenomeni più rilevanti del cinema documentario contemporaneo. Ospiti del 2023: Firouzeh Khosrovani (IR)- Chiara Marotta (IT) e Mia Ma (FR).

Inoltre il festival offre al pubblico delle MASTER-CLASS : di Sceneggiatura, di Storia dell'Arte; di Biblioteca Vivente, di percorso poetico coordinato da Elisa Frascà ; Mostre di fotografia; Incontri teatrali in corrispondenza con le proiezioni “Living teatro”.

L'ambiente naturale è valorizzato da una scenografia creata da giovani con materiali naturali, reciclati e trasformati. Nel 2023 ci saranno 10 Proiezioni di film e 4 eventi speciali che incentivano la sostenibilità ambientale e aprono gli occhi sui danni dell’inquinamento e la necessità di attuare una economia circolare. Sono previsti Incontri con specialisti di « Ferme urbaine » quali Steven Beckers, Nando Fontanella, Claudio D’esposito (wwf) e Stella Maris Aiello di Terra Masta che animerà anche un laboratorio di Agricoltura rigenerativa nel Centro terapeutico Il Camino. Esiste un punto green al Faito Doc : NeapoliSolare, (diffusione della mobilità ecologica e delle energie alternative). I PREMI dei Migliori film sono sia opere create dall'inventore (BE) Cricou https://vimeo.com/86421765 amante del riciclaggio e della trasformazione degli oggetti; sia opere di legno create daiResidenti della comunità il Camino; sia delle creazioni della Bottega Baobab del Commercio Equo e Solidale della CPS.

4 Films: Adieu sauvage di Sergio Guataquira Sarmiento (Be/Colombia) ; En ce jardin di Natacha Boutkevitch (FR) ; Sous les figues di Erige Sehiri (TU) Austral di Benjamin Colaux (BE/FR) ; Repugnancia di Benjamin Romero S. (MEX) ; Algorithms of beauty di Miléna Trivier (BE) ; The way daddy rides di Tiziano Locci (IT) ; Tu sillonnes gaiement l’immensité profonde di Louise Filippi (FR) ; Ritorno di Milena Bochet (ES) ; Pecchè son ccà di Nathalie Rossetti (IT);



Opere di Land Art sono create dagli student dell’ACCADEMIA DI BELLE ARTI di Napoli e delle PASSEGGIATE NATURALISTICHE e ARTISTICHE organizzate con Nando Fontanella formano i partecipanti al rispetto della natura e dell’ecologia.