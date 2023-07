Napoli, il Teatro Totò presenta la stagione artistica 2023/2024 con «Chiste so' nummere!»

Con un perfetto equilibrio tra comicità, musica e cabaret, il Teatro Totò si prepara ad accogliere la stagione artistica 2023/2024 con il suo spettacolo dal titolo «Chiste so' nummere!». Questo evento ribadisce la tradizione intoccabile del Teatro Totò, che abbraccia con entusiasmo la modernità, confermandosi come un importante polo culturale e sociale per la città di Napoli.

Per la prossima stagione il direttore artistico Gaetano Liguori ha pensato a degli spettacoli capaci di creare un perfetto mix tra il popolare, la canzone classica e internazionale, la comicità e le nuove tendenze di un teatro che si integra con i mutamenti della società.

«Per il nuovo cartellone del Totò - ha detto Gaetano Liguori- abbiamo pensato a degli spettacoli capaci di mantenersi in linea con i vari gusti del pubblico sempre più smaliziato e annoiato dal già visto. Un cartellone, il nostro, che non fa differenza tra età, cultura e ceto sociale.

Per i nostri amici che ci seguono e sostengono con i loro abbonamenti, abbiamo messo insieme i più rappresentativi interpreti italiani ponendo a confronto la tradizione del grande teatro napoletano con le nuove generazioni. Pronti a fare da punto di riferimento per i nuovi artisti che continuano a legare il proprio nome al cabaret di stampo moderno e televisivo, abbiamo ancora una volta inteso offrire il nostro supporto a quelle forme di spettacolo dei giorni nostri».

A ciò va aggiunto il costante lavoro della prestigiosa «Accademia di Recitazione» che si arricchisce ulteriormente con la seconda sala situata a pochi metri dalla storica struttura di via Frediano Cavara chiamata «Teatro Officina». Un nuovo spazio che, come sede dell’Accademia di Formazione, si lega saldamente alle nuove generazioni dello spettacolo trasformandosi oltre che in una nuova fucina di artisti, in un innovativo avamposto culturale fatto di tradizione, sperimentazione e vita sociale.

Si partirà il 20 ottobre con Caterina De Santis e Corrado Taranto e il loro spettacolo «Oggi sposi…Sentite condoglianze!» diretto da Claudio Insegno. Per informazioni sul calendario completo e prenotazioni, si può telefonare al numero 0815647525.