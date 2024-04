A Napoli il tributo a Frankie Knuckles fondatore dell'house music

Un tributo al grande Frankie Knuckles ed una raccolta fondi da destinare in beneficenza per la ricerca scientifica sull'HIV. La Frankie Knuckles Foundation assieme allo storico brand napoletano Angels of Love annunciano una serie di eventi per celebrare la vita e l'eredità musicale del "Padrino della House Music" Frankie Knuckles.

Il tributo si terrà domenica 5 maggio presso il Rama Beach di Castel Volturno dalle 11, dove ci sarà uno spazio esposizione allestito dalla FKF. Frankie Knuckles, nato nel South Bronx a New York City il 18 gennaio 1955, dopo le prime esperienze come Dj nei Club di Manhattan decide di affrontare una nuova sfida trasferendosi a Chicago dove gli viene proposta la residenza in questo nuovo locale, il leggendario Warehouse. Suonando al Warehouse, Frankie si rende conto che le persone incominciano ad essere stanche della Disco Music e del Garage, è li che ha l'intuizione di iniziare a produrre e suonare una musica più sostenuta con i ritmi e i suoni messi a disposizione dalle nuove tecnologie creando così quel suono che ancora oggi, in omaggio a Frankie, viene definito House Music.

Il Warehouse a quasi quarant’anni dalla chiusura, attivo come club dal 1977 al 1982, è stato nominato monumento di interesse nazionale dal consiglio comunale della città dell’Illinois e grazie a questo provvedimento, il palazzo di tre piani che si trova al 206 di South Jefferson Street, è protetto da eventuali proposte di alterazione o demolizione.

Nel 2004 il consiglio comunale di Chicago, ha dichiarato formalmente il 25 agosto come il “Frankie Knuckles Day”; celebrazione fortemente sostenuta dal futuro presidente degli Stati Uniti Barack Obama, all'epoca senatore dello stato dell'Illinois. Domenica 5 Maggio Napoli ospita la Frankie Knuckles Foundation per omaggiare, a 10 anni dalla sua scomparsa l'uomo, l'artista e il Dj (The Godfather of House Music) Frankie Knuckles.

Il Rama Beach

La giornata è supportata dagli storici Angels of Love che in questo panorama hanno fatto la storia, non solo a Napoli fin dai primi anni ’90, dallo staff del Rama Beach e da altre collaborazioni che renderanno l'evento di rilievo nazionale. Durante la giornata numerosi gli ospiti che da N.YC.,Chicago e Londra saranno presenti per suonare in suo ricordo. Ospite speciale il Presidente della FKF Frederick Dunson, che fu anche direttore del Warehouse durante la residenza di Frankie. L'evento è unico, ed è patrocinato dalla FKF a cui verrà donata parte degli introiti. Venerdì 19 Aprile alle 18 presso il Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli verrà presentato il Tributo con in collegamento i protagonisti che si esibiranno domenica 5 maggio al Rama Beach.