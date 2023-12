I Giardini La Mortella di Forio diventano partner della “Royal Horticultural Society”

E' ufficiale: a partire da gennaio 2024 i Giardini La Mortella di Ischia diventeranno "Partner Garden” della Royal Horticultural Society (RHS) la società di giardinaggio più prestigiosa del mondo che conta oltre 600.000 soci. La partnership prevede che gli iscritti della RHS abbiano ingresso libero nel giardino, così come avviene nei giardini affiliati inglesi.

La Mortella dal suo canto verrà coinvolta in una serie di iniziative: dai servizi di consulenza alle conferenze, dallo scambio di semi alle prove di coltivazione.

L’affiliazione permetterà allo staff della Mortella di fare rete con il team della RHS e con gli altri Partner Gardens, attraverso incontri, networking e giornate di studio. Inoltre la Mortella verrà inserita nella vasta produzione editoriale della RHS: dal manuale per i soci alla newsletter, dalla prestigiosa rivista The Garden ai cliccatissimi siti web, ai podcast, ai social, alle mostre e festival tematici a livello internazionale.

La partnership rappresenta per lo staff della Mortella e per la Fondazione Walton, un riconoscimento particolarmente stimolante, considerando che il primo criterio perché un giardino sia selezionato è il suo valore botanico, o meglio l’eccellenza orticulturale. Ciò vuol dire che gli elementi che caratterizzano il giardino - la progettazione paesaggistica, l’interesse offerto dalla gamma di piante, gli elevati standard di giardinaggio, le tecniche di gestione - sono stati considerati idonei alla rigorosa selezione, in seguito ad un sopralluogo effettuato in incognito da personale della RHS. Successivamente a favore della Mortella, sono entrate in gioco anche valutazioni sull’accoglienza, le strutture, l’organizzazione.

Lady Susana Walton, che a partire dal 1958 realizzò la Mortella, ha sempre desiderato che il proprio giardino, nato dalla propria personalissima ispirazione ma profondamente legato alla cultura del giardinaggio inglese, costituisse un ponte ideale tra le due nazioni. Questa partnership si muove lungo tale linea ed andrà a rinsaldare i legami che da sempre i Giardini La Mortella e la Fondazione Walton intrattengono con il mondo inglese. In attesa della riapertura del giardino, che avverrà in primavera, la Fondazione Walton è già al lavoro con rinnovato slancio per proporre una nuova offerta culturale sia in ambito musicale – con le tre stagioni concertistiche – sia in ambito botanico per migliorare la bellezza e la salute del giardino, secondo un modello di gestione sostenibile. Nel frattempo la Fondazione Walton conferma anche per quest’anno le visite guidate invernali per ammirare le fioriture della stagione fredda. Le visite si svolgeranno - solo su appuntamento e con il supporto delle guide naturalistiche - ogni giovedi alle 15.00. Durante le festività natalizie sono previste ulteriori aperture per un Natale ancora più magico grazie al suggestivo foliage della Mortella.