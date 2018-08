Nonna Rosa: cento anni di lacrime e sorrisi fra figli, nipoti e pronipoti

Martedì 21 Agosto 2018, 22:31 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 22:37

Le rughe sul suo viso raccontano gli affanni di una vita. Ma anche i sorrisi. Perchè nonostante sia vedova da sessant'anni, nonna Rosa Imparato, classe 1918, ha raggiunto un traguardo di tutto rispetto. Passando per eventi storici, guerre e problemi della vita di tutti i giorni.Cento candeline, che ha spento qualche giorno fa con figli, nipoti e pronipoti, nel centro di Castellammare.Festeggiata ed omaggiata da un intero quartiere e dall'amministrazione comunale che ha il volto del vicesindaco Lello Radice.Quattro figli, nove nipoti e otto pronipoti, la supernonna ama dolci e frutta, che devono quasi nasconderle in famiglia.Ma ama soprattutto la vita che nonostante l'abbia lasciata senza marito appena quarantenne (il marito Luigi morì in un incidente stradale mentre accompagnava il direttore dell'Avis dal Papa Pio XII, sull'Aurelia, travolti da un camion) è la cosa più importante e va vissuta fino in fondo.E che lei ai suoi figli Ferdinando, Anna, Francesca e Antonio, tutti sposati, ripete da sempre con amore e pazienza.