«A ciascuno il duo», teatro musicale a Galleria Toledo

Giovedì 4 Ottobre 2018, 15:44

Sabato 6 ottobre, alle ore 21 nel teatro Galleria Toledo, in via Concezione a Montecalvario 34, il cantante lirico e attore brillante Luca De Lorenzo, protagonista in estate della trasmissione “Be quiet talent show” in onda su Rai 2, e il pianista e compositore Ivan Dalia, reduce da un ciclo di concerti New York, per la prima volta insieme si esibiranno nello spettacolo “A ciascuno il Duo”. Si tratta del primo atto di una storia lunga: è la data d'esordio di una tournèe che porterà i due in alcune città italiane.Nato da scelte precise, quelle di una serissima presa in giro delle formazioni di stampo accademico e della volontà di diffondere la conoscenza della musica classica e della lirica anche al pubblico non specializzato, il Duo è formato da due giovani artisti napoletani, già affermati nelle rispettive carriere.Il percorso narrativo dello spettacolo mette al centro il tema del maschio burlato dalla donna: eterno spunto per arte, confronti, ironia e autoironia. Nello show vengono dunque eseguite alcune arie, tratte dal repertorio d’opera buffa, in cui sono protagoniste donne che prendono in giro, truffano o umiliano l’uomo. Autori dello spettacolo sono Ivan Dalia, Luca De Lorenzo e dello scrittore e giornalista Giovanni Chianelli e i dialoghi sono del poeta Salvatore Castaldo. Il programma è:- “Le femmine d’Italia” di Rossini, da “Italiana in Algeri” di Rossini;- “Miei rampolli femminini”, dalla “Cenerentola” di Rossini;- “Sempre in contrasti”, dalla “Serva padrona” di Pergolesi;- “Donne mie la fate a tanti” dal “Così fan tutte” di Mozart;- “L’aria del pediluvio” dal “Cappello di paglia di Firenze” di Nino Rota;- Arrangiamenti del pianista Ivan Dalia su: “Intermezzo di cavalleria rusticana”, “La danza delle ore” di Amilcare Ponchielli e brani della “Carmen” di Bizet.Canto e piano, insieme, inscenano un dialogo tra la lectio leggera e vivace e lo show comico e colto. Lo scopo è ludico e formativo al contempo: la storia della musica e dei grandi compositori del passato viene raccontata ad ogni platea attraverso il linguaggio ironico dei due artisti, il cui scambio è teatrale e a volte surreale.Il Duo eseguirà brani del grande repertorio operistico arrangiate secondo il gusto del groove, arie d’opera prese in prestito dai grandi compositori, italiani e non, tratte dalle maggiori opere buffe. L’interazione emotiva con il pubblico è alla base della performance: perciò gli spettatori saranno direttamente coinvolti nello show. Sarà un modo per entrare in contatto con la narrazione e garantirsi un ascolto realmente privilegiato.“Cercheremo di mostrare che la musica classica è, e sarà sempre, alla base di ogni invenzione musicale moderna” dice Dalia, artista non vedente, o meglio “cieco”, come ama sottolineare, conosciuto al pubblico anche per partecipazioni televisive in programmi popolari. De Lorenzo: “Vogliamo abbattere ogni tipo di barriera tra artisti e pubblico, sdoganare l’idea della musica classica come fruibile a tutti e non come macigno polveroso ed incomprensibile, donando suggestioni sensoriali, emozioni e tanto divertimento”.Luca De Lorenzo, Bass/Baritone, nato a Napoli nel 1987, diplomato in canto lirico presso il Conservatorio San Pietro a Majella e laureato con lode in Scenografia presso l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Ha collaborato con registi come Roberto De Simone, George Malveus, Cesare Scarton, Gigi Dall’Aglio, Mariano Bauduin. Ha debuttato in diversi ruoli in teatri italiani ed esteri e come attore televisivo su Rai Due il 23 agosto 2018 con lo spettacolo “Be quiet talent show”.Ivan Dalia, pianista e compositore, nato a Teverola (CE) nel 1985, è cieco dalla nascita. Si diploma in pianoforte nel 2011 e poi in composizione nel 2016 al conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Nel 2007 è vincitore del premio internazionale del concorso per musicisti ciechi della città di Kursk in Russia. Nel 2017 conduce, di nuovo, la 22esima edizione del Premio Braille trasmesso su Rai Uno e riceve il Premio Cimitile per la Musica; si esibisce come pianista solista allo Zinc Bar, jazz club di Manhattan New York.Debutta anche il concorso di “A ciascuno il Duo”, che offre la possibilità di insultare gli artisti! Ad ogni spettatore verrà data una cartolina su cui poter appuntare un insulto rivolto al duo, il più creativo vincerà tre bottiglie di vino Farro e una cassetta dei prodotti della tenuta Melofioccolo a chilometro zero.