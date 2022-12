Altri Natali a Napoli: gli appuntamenti dal 13 al 15 dicembre

Entra nel vivo la programmazione di «Altri Natali», la manifestazione promossa dal Comune di Napoli che per l’intero mese di dicembre animerà le 10 municipalità cittadine con un fitto cartellone di eventi. Di seguito gli appuntamenti in calendario fino a giovedì 15:

Martedì 13 dicembre

Antonio Spagnolo dirige l'ensemble vocale di Napoli, al via la rassegna «Stella di pace» La musica corale di ispirazione natalizia sarà il tema di NataleEnsemble, il concerto che l’Ensemble Vocale di Napoli terrà nella Basilica di S. Maria della Pietrasanta. Diretta da Antonio Spagnolo, la longeva formazione napoletana eseguirà composizioni antiche e moderne sospese tra sacro e popolare. In scaletta, tra le altre, musiche di Pärt, Berlin, Poulenc e Pierpont. Nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, invece, evento inaugurale della rassegna «Stelle di Pace», che fino al 28 dicembre racconterà le diverse tradizioni natalizie mettendo a confronto una

pluralità di forme e linguaggi espressivi. Sempre martedì 13 dicembre la chiesa dei Girolamini ospiterà «Natale ai Girolamini», ciclo di letture per i più piccoli, mentre al teatro Padre Antonio Cecere andrà in scena «Soffio di Partenope», raffinato concerto dell’Ensemble Barocco di Napoli dedicato alla scena musicale partenopea del ‘700. Il film «Father and Son» di Kore-Eda Hirokazu darà seguito al festival «Cortisonanti», in programma al cinema Pierrot di Ponticelli, così come alla Rana Rosa «Il canto di Natale di Pulcinella» darà continuità alla rassegna «Oro, incenso e mirra» curata dal Nuovo Teatro Sanità.

Mercoledì 14 dicembre

Kermesse cinematografica al modernissimo, il riscatto del Rione Sanità nella rassegna «Take me to the church». «Il tempo della festa. Cinema, corpi, rivolte» è il titolo della due giorni cinematografica in calendario al Modernissimo, all’Astra e a Palazzo Fondi. Otto le pellicole che a partire dal 14 dicembre daranno spazio ad interpretazioni critiche del Natale e degli stereotipi ad esso legati. Tra le altre, da segnalare giovedì 15 la proiezione al Modernissimo di «La guerra di Mario» di Antonio Capuano, a cui farà seguito un dibattito con la partecipazione dello stesso regista. Nel segno del grande schermo anche la partenza di «Take me to church», originale rassegna che per sei giorni combinerà visite guidate, film, concerti e talk nella Basilica di San Severo fuori le mura. Al centro del primo appuntamento il tema della rigenerazione urbana e culturale del Rione Sanità, raccontato con l’esibizione dell’Orchestra Sanitansamble e, subito dopo, con il lungometraggio «Il sistema Sanità – Le pietre scartate» di Mario Pistolese e Andrea De Rosa. Sempre nella giornata di mercoledì, altro appuntamento per i cinefili con la proiezione di «Tomboy» di Cèline Sciamma, in programma al cinema Pierrot nell’ambito del festival «Cortisonanti». Per gli appassionati di danza, invece, lo spettacolo da non perdere è «Notte mirabile», che la compagnia Skaramacay porterà al teatro I-Kre’. Coreografie, suoni e parole racconteranno l’avventura di misteriosi eroi che vogliono salvare lo spirito di Napoli dalla morte e dall’oblio. Il programma musicale della giornata prevede lo spettacolo «No war», con Michelangelo Iossa e Maurizio Merolla al centro Il Poggio, e il concerto di Gino da Vinci, previsto alla Casina Pompeiana. Lo Spazio Comunale Piazza Forcella sarà animato, invece, da «La Freccia azzurra», rappresentazione teatrale per famiglie. L’avvio di tre laboratori creativi completerà, infine, il programma di mercoledì 14 dicembre: a realizzarli saranno l’associazione Sfera Ovale, negli spazi del Teatro dell’Immacolata; il gruppo Le Kassandre, presso l’Auditorium Novecento, e la Cooperativa Umanista Mazra, nei locali del centro MaMu a Scampia.

Giovedì 15 dicembre

Teatro, danza e musica alla Galleria Borbonica, Giobanni Block in concerto nella Basilica di San Severino fuori le mura. Si intitola «Ventris tui» la perfomance di musica, teatro e danza che vedrà Angela De Matteo esibirsi alla Galleria Borbonica. Accompagnata da sette ballerini e due musiciste, l’attrice reciterà una serie di monologhi sul tema della nascita, raccontandola come momento di gioia ma anche come evento che può essere segnato dalla sofferenza per la povertà e dalla disperazione dell’esilio. Lo spettacolo sarà preceduto da una visita della Galleria Borbonica, lungo il percorso denominato «Via delle Memorie». Il programma di concerti di giovedì 15 dicembre prevede l’esibizione di Giovanni Block nella Basilica di San Severo fuori le mura, cui seguirà la proiezione del film «Il ladro di cardellini»; il recital della soprano Paola Francesca Natale e del pianista Francesco Pareti nella chiesa di S. Teresa a Chiaia, con musiche di Mercadante, Mendelssohn e Liszt; Butler; la performance di Fiorenza Calogero e del suo quartetto alla Casina Pompeiana; lo spettacolo «Natale in Gospel», che vedrà gli allievi del Conservatorio di Salerno protagonisti nell’istituto “Giovanni Falcone” di Pianura. Al cinema Pierrot di Ponticelli il festival «Cortisonanti» proseguirà con il film «Tully» di Jason Reitman, mentre al centro Il Poggio la rassegna «Social Xmas a Poggioreale» andrà avanti con «Andar per fantasmi», divertente pièce curata da Il pozzo e il pendolo. Nello Spazio Comunale Piazza Forcella, invece, laboratorio teatrale dedicato alle donne del quartiere. Ancora danza al teatro I-KRE’ con lo spettacolo «Sinovenapolis», che vedrà in scena i ballerini della compagnia Skaramacay Il calendario di giovedì 15 dicembre comprende, infine, «Urbs Sanguinum. Non solo San Gennaro. I prodigi del sangue a Napoli», happening con la regia di Guido Lotti che si svolgerà nel Parco dei Quartieri Spagnoli. Il programma dettagliato delle rassegne che compongono il cartellone di «Altri Natali» e le modalità di partecipazione ai singoli eventi sono consultabili sul sito del Comune di Napoli.