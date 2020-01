«Arezzo 29… in tre minuti», Oscar Di Maio al Trianon Viviani

'Arezzo 29… in tre minuti', un classico della comicità teatrale e della tradizione partenopea sarà in scena al Teatro Trianon Viviani da giovedì 30 gennaio (prima alle 21). Il testo di Gaetano Di Maio arriva nel teatro pubblico di Forcella con Oscar Di Maio protagonista. «Con il Culturificio vesuviano, che produce lo spettacolo - spiega il regista Stefano Sannino - riproponiamo questo titolo significativo recuperando, grazie all'opera dello scenografo Vittorio Barresi, per la prima volta dopo quaranta anni, lo stesso impianto scenico del fortunato allestimento con la grande Luisa Conte e Nino Taranto». 'Arezzo 29… in tre minutì narra di Salvatore, tassista, che rientra a casa con un insolito passeggero abbandonato nella sua vettura: un neonato. Vicenza, sua moglie, usuraia di quartiere, dapprima diffidente, metterà in pratica diversi stratagemmi per tenere con sé quel bambino che la sorte le ha naturalmente negato. Ma il bambino, in realtà, è frutto della relazione extraconiugale tra Salvatore e una donna, il cui marito sta per essere rilasciato dalle patrie galere.



In un turbine di equivoci si incrociano le miserie dei vari personaggi sino a un finale ovviamente del tutto inaspettato. In scena, con Oscar Di Maio nel ruolo del protagonista Salvatore, Alessandra Borrelli, nei panni della moglie Vicenza. La compagnia si completa con Ada De Rosa, Marzia Di Maio, Claudio Iodice, Lucia Palmentieri, Franco Pica, Fabio Reale, Rosaria Russo, Stefano Sannino, Marco Saviano e Ciro Scherma. Le scene sono di Quintessenza di Vittorio Barresi; i costumi di Catello Russo. 'Arezzo 29… in tre minutì sarà replicato tutti i giorni, da giovedì 30 gennaio a domenica 2 febbraio e da giovedì 6 a domenica 9 febbraio. © RIPRODUZIONE RISERVATA