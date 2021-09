Campania teatro festival 2021, gli appuntamenti di sabato: lo spettacolo «Lucy e le altre» e la mostra su Pino Daniele

Il Campania teatro festival sabato 18 settembre ospiterà lo spettacolo «Lucy e le altre» di Laura Angiulli ed un'emozionante mostra nell'universo musicale di Pino Daniele.



Lo spettacolo dell' Angiulli sarà in scena alla galleria Toledo il 18 settembre alle ore 21, con replica il giorno seguente alla stessa ora.

Due sono le protagoniste principali: Lucy, di «Quando lei era buona» un romanzo del '67 e l'altra, personaggio di «Inganno», entrambi di Philip Roth.

La messa in scena ci racconta una realtà svincolata da indicazioni geografiche, dove si può avvertire perfino la presenza di una schizofrenia tutta da indagare tra scrittura ed evento reale, tra arte e vita.

Sempre sabato, negli spazi della fondazione Made in Cloister, in piazza Enrico De Nicola a Napoli, si inaugura la suggestiva «Pino Daniele Alive. La mostra», a cura di Guido Harari e Alessandro Daniele, che si potrà visitare dal 18 settembre al 31 dicembre.



La mostra, aperta dal martedì al sabato dalle ore 11 alle 19, presenterà per la prima volta in stampe di grande formato le fotografie più iconiche di Pino Daniele realizzate dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nel corso della sua carriera.

Per l’occasione saranno proprosti, in un'intima dimensione dell'ascolto, brani storici dell'artista con stralci audio della sola voce/o della sola chitarra, isolati dal resto degli strumenti.