Da Barra a Moscato, grandi nomi per la prossima stagione del Sannazaro

«Grandi nomi e giovanissimi talenti, per un cartellone ricco di proposte e stimoli, sfide e certezze». Così Lara Sansone presenta la prossima stagione del Teatro Sannazaro confermando il nuovo corso già apertosi lo scorso anno «grazie all'impegno del centro di produzione teatrale Tradizione e Turismo». 'Occhio al Teatrò è lo slogan scelto per la campagna di lancio del teatro di Via Chiaia, a simboleggiare «tutti gli sguardi e i punti di vista» di una programmazione che occuperà l'intera settimana «senza dimenticare le radici».



Spettacoli a vocazione tradizionale sono 'I Fantasmi del Monsignorè con Peppe Barra (25 ottobre), il nuovo lavoro di Eduardo Tartaglia, 'Quanto spazio tra di noì con Veronica Mazza. Enzo de Caro proporrà 'Non è vero ma ci credò di Peppino de Filippo regia di Leo Muscato, mentre il nuovo Cafè Chantant di Lara Sansone sarà il classico di dicembre. Il 24 gennaio 2020 torna lo storico 'Masaniellò di Armando Pugliese ed Elvio Porta; il 7 febbraio sarà in scena 'Una Tragedia Realè di Giuseppe Patroni Griffi per la regia di Francesco Saponaro con Andrea Renzi, il 10 aprile Benedetto Casillo porta in scena 'I papà nascono negli armadì ed ancora il 17 aprile torna 'Casa di frontierà scritto e diretto da Gianfelice Imparato. Ci sarà, inoltre, un ricco segmento dedicato al teatro contemporaneo a partire da 'Platonov' da Anton Cechov con Michele Sinisi; 'Tutta Casa Letto e Chiesà di Dario Fo e Franca Rame con Valentina Lodovini; 'Un borghese piccolo piccolò di Vincenzo Cerami con Massimo Dapporto; 'Pochos' di Benedetto Sicca; 'Molière/Il Misantropò diretto ed interpretato da Valter Malosti; 'Non Farmi perdere tempò con Lunetta Savino per la regia di Massimo Andrei; 'Cassandrà con Elisabetta Pozzi; 'Trascendi e Salì con Alessandro Bergonzoni; l'opera olofonica di Luca Cedrola, 'Offelià; 'Modo Minorè con Enzo Moscato; Ettore Bassi sarà Il 'Sindaco Pescatorè, regia di Enrico Maria Lamanna; in scena anche 'Scende giù per Toledò di Giuseppe Patroni Griffi, con Arturo Cirillo. Ad affiancare la programmazione principale, 'A volte ritornanò, a cura di Giulio Baffi: coinvolti Ruggero Cappuccio e Giovanni Esposito in 'Spaccanapoli Times' (10 ottobre); Laura Curino in 'Camillo Olivettì regia di Gabriele Vacis; 'Regalo di Natalè di Pupi Avati con Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, regia di Marcello Cotugno; Lello Arena in 'Parenti Serpentì per la regia di Luciano Melchionna. Grande spazio sarà dedicato inoltre alle residenze artistiche e le performance del Cantiere Sartoria, affidate a Francesco Saponaro. Tra le 'Prime di Settimanà anche 'Tornò al nidò di Titina de Filippo diretto ed interpretato da Antonella Stefanucci che apre la nuova sezione l'11 novembre.

Giovedì 23 Maggio 2019, 17:24

